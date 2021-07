Biden veut de la transparence pour les dossiers disciplinaires de la police. C’est difficile à faire.

Les appels à l’accès aux dossiers disciplinaires de la police se sont multipliés après les meurtres de Noirs américains par la police.

Même dans les États qui autorisent l’accès au public, certains syndicats de police se sont battus pour garder les dossiers invisibles.

Les syndicats de police affirment que l’accès public peut nuire aux droits des agents à une procédure régulière.

Lors d’une assemblée publique de CNN à Cincinnati, Ohio, ce mois-ci, le président Joe Biden a appelé à l’utilisation d’un outil longtemps vanté par les défenseurs de la réforme de la police : l’accès aux dossiers disciplinaires de la police.

« Nous devons avoir des règles où vous pouvez être en mesure de déterminer quel est le contexte, combien de fois un flic a enfreint les règles et pouvoir avoir accès à ce qui se passe dans les services de police afin que le ministère de la Justice puisse s’impliquer pour savoir s’ils doivent ou non changer leurs habitudes et leurs pratiques », a déclaré Biden.

La lutte pour l’accès aux dossiers du personnel de la police est devenue urgente récemment, alors que les appels à la responsabilité de la police se sont renouvelés à la suite de la mort de George Floyd l’année dernière, ainsi que d’autres meurtres très médiatisés de Noirs américains par la police. Derek Chauvin, le policier reconnu coupable du meurtre de Floyd, a eu 18 plaintes déposées contre lui au cours de ses 19 ans avec la police de Minneapolis. Chauvin a utilisé la force ou a été impliqué dans un incident au cours duquel la force a été utilisée à huit reprises.

Et Chauvin n’est qu’un exemple d’une tendance plus large dans laquelle les agents peuvent continuer à travailler malgré une inconduite continue.

Selon une enquête menée par USA TODAY en 2019, plus de 85 000 policiers ont fait l’objet d’enquêtes ou de sanctions disciplinaires pour faute professionnelle au cours de la dernière décennie et 30 000 agents ont été décertifiés par les agences de surveillance de l’État.

La loi George Floyd Justice Policing Act de 2021, introduite à l’origine en 2020, créerait un registre fédéral des plaintes pour inconduite policière et des mesures disciplinaires. Le projet de loi a été adopté à la Chambre principalement par les partis au début du mois de mars, mais s’est heurté à une impasse au Sénat.

Mais la décision de rendre les dossiers publics est plus difficile qu’il n’y paraît, selon les experts. Voici pourquoi.

La police est locale

L’Amérique a longtemps souligné l’importance de l’autonomie étatique et locale, et les forces de police ne font pas exception. Il existe environ 18 000 services de police aux États-Unis, dont environ 15 400 services de police locaux, selon le ministère de la Justice.

Chacun a ses propres règles, responsabilités et pouvoirs, y compris les processus par lesquels ils disciplinent leurs dirigeants et enregistrent des données sur leurs employés. La plupart ne collectent pas les mêmes types d’informations, ce qui rend le processus de regroupement des données de conduite de la police dans une base de données uniforme difficile et chronophage, explique Maira Kwaja, directrice de la stratégie publique à l’Institut Invisible.

« Ce que nous avons appris en faisant cela à Chicago, c’est que la façon dont le gouvernement de la ville maintient et crée des données change presque d’année en année. Toutes les quelques années, ils se déplacent vers une base de données différente… Même être sûr qu’un agent est la même personne d’une année à l’autre est très difficile », a déclaré Kwaja.

Si un agent déplace des départements, le suivi de sa conduite peut devenir presque impossible.

« Il n’y a pas d’identifiant unique pour chaque officier dans le pays, donc si un officier est licencié ou démissionne, il peut facilement déménager dans une autre juridiction et commencer à travailler, et il n’y a aucun moyen réel de suivre cela dans tout le pays », a déclaré Kwaja.

Malgré les difficultés, les organisations ont tenté de créer des bases de données publiques des dossiers d’inconduite de la police.

L’Invisible Institute, où Kwaja est le directeur de la stratégie publique, gère le Citizens Police Data Project, une base de données qui comprend les dossiers d’inconduite des agents du département de police de Chicago. La base de données permet aux utilisateurs de rechercher des agents par nom et comprend des profils sur chacun, détaillant les plaintes des civils et des agents et les rapports sur le recours à la force.

La New York Civil Liberties Union gère la base de données sur les plaintes pour inconduite du département de police de New York, qui comprend les plaintes déposées auprès du Civilian Complaint Review Board, un conseil d’agence de surveillance qui enquête sur les plaintes contre le NYPD.

Certains projets cherchent à inclure des enregistrements d’un domaine plus large, comme la base de données USA TODAY, qui a été lancée pour la première fois en 2019. La base de données contient des enregistrements d’au moins 200 000 incidents d’inconduite présumée et des détails de 110 000 enquêtes sur les affaires internes des services de police et des agences d’État à l’échelle nationale. La base de données contient également des dossiers sur plus de 30 000 agents qui ont perdu leur certification en matière d’application de la loi, qui ont été obtenus en déposant des demandes en vertu des lois sur les dossiers ouverts.

Certains projets n’ont pas utilisé les demandes d’enregistrements publics pour créer leurs bases de données.

Le système d’enquête sur le travail des forces de l’ordre, ou LEWIS, sera une base de données nationale documentant les agents qui ont été licenciés pour leur conduite. Le système utilisera des reportages et des communiqués de presse pour recueillir des informations sur les agents à l’échelle nationale.

Le Safe Communities Institute de l’Université de Californie du Sud, qui abrite le registre LEWIS, utilisera les données pour examiner les tendances afin d’identifier les indicateurs prédictifs d’inconduite.

Le Dr Errol Southers, directeur du Safe Communities Institute, a déclaré qu’il espère que la recherche sera ensuite utilisée pour façonner les politiques ministérielles pour lutter contre ces indicateurs. Southers est membre de l’Opinion Board of Contributors d’USA TODAY, un groupe d’écrivains possédant un large éventail d’expertises et de points de vue qui couvrent l’éventail politique.

Le registre sera accessible au public en octobre et présentera les données des trois à cinq dernières années. Actuellement, le registre contient des informations provenant de 40 États et comprend 287 agents licenciés.

« Nous n’utilisons que des informations open source accessibles au public pour deux raisons. Premièrement, nous voulons nous assurer que nous l’obtenons des bonnes sources, et nous pouvons vérifier cela. Deuxièmement, nous voulons nous assurer que nous ne compromettons pas la sécurité d’un ancien officier ou la sécurité de sa famille », a déclaré Southers.

Les syndicats résistent, citant la procédure régulière des officiers

Les communautés demandent l’accès du public aux dossiers disciplinaires de la police depuis des décennies, mais les réponses de la police ont été mitigées, a déclaré le Dr Tracie Keesee, vice-présidente principale des initiatives de justice et cofondatrice du Center for Policing Equity, un groupe de réflexion qui étudie les services de police. les pratiques.

Les puissants syndicats de police sont en partie à blâmer pour ces résultats mitigés.

« Le [police] les chefs nous ont dit que la plupart des réticences étaient dues au syndicat, lorsqu’ils pourraient vouloir s’engager dans ce projet en tant que ministère, le syndicat leur dira que ce n’est pas dans leur intérêt », a déclaré Southers.

La préoccupation des syndicats, dit Southers, concerne la procédure régulière – s’assurer que les agents reçoivent un traitement équitable lorsqu’ils font l’objet d’une enquête pour inconduite. Les syndicats pensent que le fait de rendre publics les dossiers d’un agent pourrait influencer le processus d’une enquête.

« Un policier peut subir un examen indu de la part des membres de sa famille, de ses amis, de ses voisins et même de ses collègues, lorsque cette information est divulguée », a écrit Dean Angelo, alors président de l’Ordre fraternel de la loge de police n° 7, dans un communiqué. bulletin d’information aux membres du syndicat de la police à la suite de la Kalven contre la ville de Chicago décision. L’affaire a rendu publics les plaintes contre la police et les dossiers disciplinaires dans l’État de l’Illinois en 2014.

Le 5 juin 2020, quelques jours seulement avant que le gouverneur de New York Andrew Cuomo ne signe un projet de loi facilitant l’obtention des dossiers de police, une coalition de syndicats des forces de l’ordre de New York a publié une note condamnant les législateurs pour s’être précipités pour adopter des «projets de loi anti-police».

« Les opposants à [Section 50-a] favoriser la libération de tous plaintes, même celles qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête et d’un fondement complets et pour lesquelles l’agent chargé de l’application des lois n’a pas eu la possibilité d’être entendu. Ces types de réclamations ne sont pas des indicateurs fiables ou justes de la conduite d’un agent et ne seraient pas utilisés pour attaquer une autre personne. La divulgation de tels dossiers, cependant, exposerait l’officier accusé à de graves problèmes de sécurité ainsi qu’à un préjudice inévitable et irréparable à sa réputation et à ses moyens de subsistance », indique le mémo.

L’Ordre fraternel de la police n’a pas immédiatement répondu aux commentaires.

Lorsqu’une plainte est déposée contre un agent, une enquête est menée soit à l’interne par le ministère, soit à l’externe par un tiers, selon la politique de ce ministère. S’il s’avère que c’est vrai, l’officier est discipliné, bien que la manière dont cette discipline est déterminée varie considérablement d’une organisation à l’autre, a déclaré Keesee, qui a travaillé pour le département de police de Denver pendant 25 ans.

Mais d’autres disent que l’accès à ces dossiers est important lorsqu’il s’agit d’identifier ce qui doit être changé dans les services de police.

« Lorsque les gens sont confrontés à une inconduite de la part de la police, ils pensent souvent qu’ils sont seuls ou qu’ils sont uniques ou qu’ils ont fait une erreur. Ce que ces plaintes pour inconduite peuvent montrer au public, c’est qu’il ne s’agit en fait pas d’une anomalie », a déclaré Kwaja. « Ce que cela nous permet en tant que société de faire, c’est d’identifier des modèles et de plaider en faveur de différentes lois et pratiques qui peuvent changer la forme du maintien de l’ordre. »

Même lorsque les lois exigent la divulgation, les dossiers sont difficiles à obtenir

L’année dernière, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a signé un projet de loi abrogeant une loi qui avait été utilisée par la police pendant des années pour protéger les dossiers du personnel, en particulier les dossiers disciplinaires, du public. L’abrogation de l’article 50-a, comme la loi est connue, a permis aux membres du public de déposer des demandes de dossiers ouverts auprès des services de police de New York.

Au cours de l’année qui a suivi la signature de la mesure, au moins 11 poursuites ont été déposées dans tout l’État concernant la loi, certaines émanant de syndicats de police demandant des éclaircissements sur le montant que les services de police doivent partager.

En 2018, le gouverneur de Californie Jerry Brown a signé une loi autorisant l’accès du public aux enquêtes policières internes. Auparavant, la Californie disposait de certaines des lois les plus secrètes du pays concernant les dossiers d’inconduite de la police.

Moins de cinq mois après l’entrée en vigueur de la loi, les responsables de la police de Santa Rosa ont refusé de divulguer les antécédents d’inconduite de leurs agents, affirmant qu’ils attendaient que la loi soit clarifiée dans le cadre d’une affaire de la Cour suprême de l’État.

Et dans l’Illinois, les plaintes pour inconduite policière sont devenues publiques en 2014 après une bataille juridique de sept ans. L’Institut Invisible, l’organisation à but non lucratif qui a remporté la décision de justice, a entrepris de déposer des demandes d’enregistrement public pour créer sa base de données.

Malgré certaines des lois les plus transparentes de la nation dans l’Illinois, l’Institut est dans une bataille constante avec la ville de Chicago pour recevoir des documents sous-jacents, comme les témoignages de victimes liés aux allégations, a déclaré Kwaja.

Les avocats et les législateurs de chacun de ces États se sont battus pendant des années pour rendre les dossiers publics et se heurtent toujours à des obstacles lorsqu’ils demandent les dossiers.

Trente-cinq États n’autorisent toujours pas l’accès à leurs dossiers, selon un rapport de 2021 de l’Associated Press.

Southers dit que rendre les dossiers de police accessibles au public continuera d’être difficile.

« Il va être vraiment difficile de rendre publics des dossiers de ressources humaines, que ce soit la police ou toute autre chose en Amérique. Je ne dis pas que ce ne serait pas utile. Je vais dire que ça va être vraiment difficile à l’avenir.