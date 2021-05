Biden veut 70% avec au moins 1 tir d’ici le 4 juillet

Le président Joe Biden annoncera mardi les derniers objectifs de son administration dans la lutte contre le coronavirus: faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid et 160 millions d’adultes entièrement vaccinés d’ici le 4 juillet.

Les nouveaux objectifs de vaccination, détaillés par de hauts responsables de l’administration avant le dévoilement officiel de Biden à 14h30 HE, sont venus à deux mois du Jour de l’Indépendance, une date que la Maison Blanche espère marquer un tournant dans la pandémie.

« Nous allons avoir une apparence différente en tant que pays que nous le faisons aujourd’hui » une fois que 70% des adultes auront reçu au moins un coup de feu, a déclaré un responsable aux journalistes lors d’un appel.

« Il va y avoir, clairement, beaucoup moins de restrictions de santé publique », a déclaré le responsable.

Les responsables ont également déclaré que l’administration modifierait la façon dont elle attribuait les vaccins aux États. Les vaccins Covid qui ne sont pas utilisés ou non désirés par certains États seront redistribués à d’autres, ont déclaré des responsables.

Afin d’administrer des dizaines de millions de vaccins supplémentaires dans les 61 prochains jours, le président prendra des mesures supplémentaires pour encourager davantage de personnes à se faire vacciner et leur faciliter la tâche, ont déclaré des responsables.

Biden demandera à des milliers de pharmacies locales de fournir des vaccins sans rendez-vous aux personnes sans rendez-vous, a déclaré un responsable. L’Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, soutiendra également les cliniques pop-up et mobiles, qui s’adressent aux personnes qui pourraient autrement avoir des difficultés à atteindre les sites de vaccination.

La Maison Blanche se prépare également à « pouvoir se mobiliser immédiatement » si la Food and Drug Administration approuve le vaccin Covid de Pfizer pour les personnes âgées de 12 à 15 ans pour une utilisation d’urgence, a déclaré un responsable.

Les responsables de l’administration ont également déclaré que davantage de fonds provenant de la loi de secours Covid de 1,9 billion de dollars seraient alloués aux cliniques de santé rurales et aux hôpitaux.

Lundi, plus de 145 millions d’Américains âgés de 18 ans et plus, soit 56,3% de la population adulte totale, avaient reçu au moins une dose d’un vaccin COvid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Selon le CDC, environ 104,7 millions d’Américains âgés de 18 ans et plus, soit 40,6% de la population adulte totale, sont entièrement vaccinés.

Atteindre le chiffre de 70% ne signifie pas que les États-Unis ont atteint une soi-disant immunité collective contre le virus, ont noté les responsables lors de l’appel.

Certains experts de la santé ont fait valoir qu’entre 70% et 85% de la population américaine doit être vaccinée contre Covid pour obtenir l’immunité collective – le moment où suffisamment de personnes dans une communauté donnée ont des anticorps contre une maladie spécifique.

Mais un responsable a déclaré que l’immunité des troupeaux était en fait plus «insaisissable» et que les États-Unis devraient se concentrer uniquement sur la vaccination du plus grand nombre de personnes possible pour réduire les hospitalisations et les décès.

« Covid-19 va varier dans son degré et sa dynamique selon la communauté », selon le responsable. « Ainsi, chaque communauté doit s’efforcer individuellement d’atteindre l’objectif de vacciner 70% de sa population d’ici le 4 juillet. »

Biden, qui a fait de Covid son objectif principal lorsqu’il a pris ses fonctions le 20 janvier, avait précédemment identifié le 4 juillet comme une date importante dans la lutte des États-Unis contre la pandémie.

Lors de son premier discours aux heures de grande écoute à la nation en mars, Biden s’est fixé comme objectif que les Américains puissent se réunir en personne avec leurs amis et leurs proches en petits groupes pour célébrer les vacances.

« Si nous faisons tous notre part, ce pays sera bientôt vacciné, notre économie sera en voie de guérison, nos enfants seront de retour à l’école et nous aurons prouvé une fois de plus que ce pays peut tout faire », a déclaré Biden à ce temps.

Ce sont les dernières nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.