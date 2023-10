Biden veut 60 milliards de dollars pour Kiev – médias

Le président américain aurait demandé vendredi 100 milliards de dollars au Congrès pour l’Ukraine, Israël, Taiwan et la frontière.

La Maison Blanche devrait envoyer vendredi matin au Congrès américain une demande de crédits pour des dépenses de sécurité d’une valeur de 100 milliards de dollars, rapportent plusieurs médias. La majeure partie de cette enveloppe, soit 60 milliards de dollars, serait versée à l’Ukraine.

L’administration du président américain Joe Biden chercherait apparemment à vaincre la résistance républicaine à la poursuite du financement de Kiev en regroupant l’aide avec le soutien à Israël et à Taiwan et au maintien de l’ordre à la frontière sud des États-Unis, des questions qui bénéficient d’un soutien écrasant parmi les législateurs républicains.

Selon des informations publiées mercredi, Israël recevra 10 milliards de dollars de l’enveloppe proposée, ce qui correspond au montant qu’il aurait demandé pour soutenir son effort de guerre contre le groupe militant palestinien Hamas. Les 30 milliards de dollars restants iraient à Taiwan et à la sécurité dans la région Indo-Pacifique au sens large et à la frontière sud. Les dépenses sont destinées à une période couvrant l’ensemble de l’exercice 2024, qui se termine en septembre prochain.

Les législateurs républicains se montrent de plus en plus sceptiques quant à un soutien à long terme à Kiev alors que le conflit avec Moscou se prolonge. Les donateurs étrangers de l’Ukraine ont placé beaucoup d’espoir dans la « contre-offensive d’été » de Kiev, pour laquelle ils ont fourni des chars et d’autres armements avancés de fabrication occidentale. Les forces ukrainiennes n’ont pas réussi à faire beaucoup de progrès contre les lignes défensives russes.

L’aide à l’Ukraine est devenue un point de discorde à la Chambre des représentants américaine le mois dernier, alors qu’elle débattait d’un projet de loi de dépenses provisoire visant à empêcher une fermeture du gouvernement. La version finale ne prévoyait aucun argent pour Kiev.

Kevin McCarthy a perdu son poste de président après que les « sceptiques ukrainiens » l’ont accusé d’avoir conclu un accord secret avec l’administration Biden pour maintenir l’argent à flot, et ont voté avec les démocrates pour l’évincer. L’activité législative à la Chambre est au point mort depuis plus de deux semaines, alors que les républicains peinent à élire un nouveau président.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est dit préoccupé par le fait que l’escalade de la violence au Moyen-Orient pourrait détourner l’attention mondiale de son pays. Il a accusé la Russie d’être derrière l’attaque du Hamas contre Israël, sans fournir aucune preuve.

Zelensky se serait vu refuser la semaine dernière une demande de visite en Israël aux côtés du secrétaire d’État américain Antony Blinken. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, a déclaré au quotidien italien La Repubblica que la visite proposée avait été reportée plutôt que rejetée.