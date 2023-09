Biden veut 4 milliards de dollars supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe, ce qui porte la demande totale à 16 milliards de dollars

WASHINGTON (AP) — La Maison Blanche cherchera 4 milliards de dollars supplémentaires pour faire face aux catastrophes naturelles dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire, portant le total à 16 milliards de dollars – un signe que les incendies de forêt, les inondations et les ouragans qui se sont intensifiés au cours d’une période de changement climatique imposent des coûts toujours plus élevés aux contribuables américains.

L’administration Biden avait initialement demandé 12 milliards de dollars de financement supplémentaire pour le fonds de secours en cas de catastrophe de l’Agence fédérale de gestion des urgences, qui contribue aux efforts de sauvetage et de secours. Mais Shelby Wagenseller, analyste politique au Bureau de la gestion et du budget, a déclaré que les incendies à Hawaï et en Louisiane ainsi que les inondations au Vermont et l’ouragan Idalia qui frappe la Floride et d’autres États du sud-est signifient qu’un total de 16 milliards de dollars est nécessaire.

Pas plus tard que mardi, l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, avait souligné que 12 milliards de dollars seraient suffisants pour répondre aux besoins de l’agence jusqu’à la fin de l’exercice financier de ce mois-ci.

Criswell a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche que la somme inférieure « sera un pont pour nous permettre de traverser la fin de l’année fiscale ».

« Si nous continuons à voir davantage de tempêtes, nous allons continuellement surveiller de très près la santé du fonds de secours en cas de catastrophe pour déterminer ce qui pourrait être nécessaire de plus », a déclaré Criswell. « Mais pour l’instant, dans l’état actuel des choses, la demande supplémentaire nous permettra de tenir jusqu’à la fin de cet exercice. »

Jeudi, le président Joe Biden s’est rendu dans les bureaux de la FEMA à Washington et a réclamé plus d’argent, déclarant : « Nous avons besoin que cette demande de secours en cas de catastrophe soit satisfaite, et nous en avons besoin en septembre. » Il a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi certains législateurs estimaient que cet argent n’était pas nécessaire.

« Je ne suis même pas sûr de ce qu’ils pensent », a déclaré le président.

Quelques heures après le discours de Biden, le Bureau de la gestion et du budget a conclu que 4 milliards de dollars supplémentaires devaient être ajoutés à la mesure de financement supplémentaire, qui comprend également de l’argent pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie et ses efforts pour lutter contre la dépendance au fentanyl.

Josh Boak, Associated Press