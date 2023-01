Biden vantera la croissance de l’emploi et le ralentissement des taux d’inflation dans un discours sur l’économie

(Biden doit prendre la parole à 14 h 45 HE. Veuillez actualiser la page si la vidéo ci-dessus ne démarre pas à ce moment-là.)

Le président Joe Biden devrait prendre la parole jeudi dans une salle syndicale des monteurs de vapeur à Springfield, en Virginie, où il prononcera son premier grand discours économique de la nouvelle année.

Biden a passé une grande partie de la seconde moitié de 2022 à demander aux Américains de le supporter malgré des prix de l’essence et une inflation historiquement élevés. Dans des discours précédents, il a reconnu la douleur économique ressentie par de nombreux Américains, tout en soulignant des rapports économiques solides qui montrent que ses politiques prennent enfin racine.

Les données du mois dernier ont été positives : les États-Unis sont à leur taux de chômage le plus bas depuis 50 ans et, au cours des deux dernières années, la croissance de l’emploi a été à son rythme le plus élevé jamais enregistré, bien que cela soit en partie dû à la baisse historique de la pandémie de 2020. blocages. Bien que les prix à la consommation soient toujours plus élevés qu’il y a un an, Biden a souligné un ralentissement du rythme auquel ils augmentent.

L’indice global des prix à la consommation, une mesure commune de l’inflation, a chuté de 0,1 % en décembre par rapport au mois précédent, marquant la plus forte baisse d’un mois à l’autre depuis avril 2020.

Le discours de Biden intervient également alors que les républicains au Congrès se préparent à une impasse avec la Maison Blanche sur le plafond de la dette. La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que le Congrès devrait automatiquement le lever comme cela se fait régulièrement depuis des années, ajoutant qu’il ne permettra pas aux républicains de le tenir en otage pour faire passer d’autres politiques. Les républicains de la Chambre ont menacé de suspendre leur soutien à moins que des mesures ne soient mises en œuvre pour réduire les dépenses, une position qu’ils ont ignorée sous l’administration Trump et les précédents présidents républicains.

Le plafond de la dette est la limite légale fixée par le Congrès du montant que le gouvernement fédéral peut emprunter. Il couvre les programmes fédéraux qui ont déjà été autorisés par le Congrès, et non les nouvelles dépenses. Ne pas relever le plafond de la dette pourrait conduire les États-Unis à ne pas rembourser leurs obligations, ce qui pourrait avoir des effets catastrophiques sur l’économie.

La dernière fois que les États-Unis étaient sur le point de faire défaut sur leur dette en 2011, cette décision a poussé Standard & Poor’s à publier sa toute première dégradation de la cote de crédit du gouvernement. L’environnement était alors similaire à la situation qui se joue actuellement où une majorité républicaine nouvellement élue a refusé de lever le plafond de la dette sous un président démocrate.

Un rapport de Moody’s Analytics de septembre 2021 a déclaré qu’un défaut sur les bons du Trésor pourrait plonger l’économie américaine dans une chute aussi mauvaise que la Grande Récession. Moody’s prévoyait une baisse de 4 % du PIB et la perte de près de 6 millions d’emplois si les États-Unis faisaient défaut.

Les États-Unis ont atteint leur limite de dette de 34,1 billions de dollars la semaine dernière. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l’agence avait commencé à prendre des “mesures extraordinaires”, comme la suspension de certains investissements dans les fonds de retraite des employés fédéraux, pour empêcher les États-Unis de manquer le paiement de leur dette.