Biden vantera la « bidenomics » dans un discours annonçant le financement d’un nouveau projet ferroviaire

WASHINGTON — Le président Joe Biden s’est rendu lundi à Bear, dans le Delaware, pour prononcer un discours vantant son programme économique alors que la Maison Blanche annonçait un financement de 16,4 milliards de dollars pour des projets ferroviaires voyageurs.

Le financement provient de la loi bipartite sur les infrastructures, a indiqué la Maison Blanche, que le président souligne fréquemment comme un élément phare de son programme économique.

“Comment peut-on être le premier pays au monde et disposer d’infrastructures de second ordre ?” Biden a déclaré lors de son discours.

“Ce n’est pas possible”, a-t-il ajouté.

Les fonds ciblent spécifiquement 25 projets sur le corridor nord-est d’Amtrak, qui s’étend de Boston à Washington, DC.

« Les investissements annoncés aujourd’hui permettront de reconstruire des tunnels et des ponts vieux de plus de 100 ans ; d’améliorer les voies, les systèmes électriques, les signaux, les gares et d’autres infrastructures ; et de faire progresser les projets futurs afin d’améliorer considérablement les temps de trajet en augmentant les vitesses d’exploitation et en réduisant les retards. » » indique une fiche d’information de la Maison Blanche.

La Maison Blanche a qualifié l’événement de remarques sur la « bidénomie », bien que le président n’ait pas mentionné le terme nommément.

“Nous construisons une économie à partir du milieu et de la base, où personne n’est laissé pour compte”, a déclaré Biden.

Bien que le président vante fréquemment les idées de Bidenomics, cette image de marque a suscité à la fois des réticences et de la confusion de la part des agents et des politiciens démocrates, ainsi que des électeurs.

Les électeurs swing ont du mal à cerner le sens de Bidenomics, a déclaré Rich Thau, président de la société de recherche Engagious et modérateur des groupes de discussion pour le Swing Voter Project.

« Par exemple, lorsque je leur demande ce que signifie le terme « bidénomique », ils se mettent à rire parce qu’ils ne peuvent pas le définir », a-t-il déclaré. « Ils ne sont pas sûrs de ce que cela signifie. Et nombre d’entre eux sont encore en difficulté économique. Il y a donc un décalage entre le président qui vante de bonnes nouvelles économiques et les difficultés personnelles que ces électeurs indécis rencontrent chaque jour en matière de finances.»

L’administration a déclaré que Bidenomics était centré sur la croissance de l’économie « du milieu vers le haut et de bas en haut » – une expression qui revient dans de nombreux discours du président. Il décrit souvent son programme économique comme un contraste avec l’économie des retombées, ou « MAGAnomics » – le terme qu’il a utilisé pour dénigrer les politiques économiques républicaines.

“Alors que l’administration Biden-Harris essaie de rendre les déplacements plus rapides, plus sûrs et plus fiables, les Républicains de la Chambre des représentants tentent de les rendre plus lents, plus difficiles et moins sûrs”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué soulignant le financement ferroviaire. “Les républicains de la Chambre des représentants tournent le dos à leurs communautés, tant urbaines que rurales, et sapent les infrastructures américaines avec un projet de loi de crédits qui réduit à néant le financement d’Amtrak et procède à des coupes draconiennes dans les programmes de transport et d’infrastructures.”

Le discours de lundi intervient juste un jour après la publication d’un nouveau sondage du New York Times et du Siena College qui montre que Biden est à la traîne de Donald Trump dans cinq des six États swing. Trump était favorisé au Nevada, en Géorgie, en Arizona, au Michigan et en Pennsylvanie, tandis que Biden était en tête dans le Wisconsin.

Certains démocrates – et la campagne Biden – appellent à la prudence lorsqu’on examine les sondages un an avant les élections.

“Les prévisions à plus d’un an ont tendance à être un peu différentes un an plus tard. Ne nous croyez pas sur parole : Gallup a prédit une perte de huit points pour le président Obama seulement pour qu’il gagne haut la main un an plus tard”, a déclaré le porte-parole de la campagne Biden. Kevin Munoz dans une déclaration envoyée dans un e-mail de collecte de fonds.

Jim Messina, qui a été directeur de campagne du président Barack Obama en 2012, a déclaré dans une interview avant la publication d’un sondage du New York Times et du Siena College que ce moment lui rappelait la gestion de la campagne d’Obama en 2011, lorsque la campagne était aux prises avec « de terribles chiffres économiques.

« Nous traversions la fin de la récession, et il faut du temps aux électeurs pour assimiler sa politique à la façon dont ils le font », a déclaré Messina à propos de la campagne Obama de 2012. “Donc ça va prendre du temps.”