Le président Joe Biden prononce un discours mercredi au Salon de l’auto de Detroit dans le Michigan pour promouvoir le lancement de la fabrication de véhicules électriques dans la ville automobile.

Biden devrait expliquer comment la législation qu’il a signée, notamment la loi bipartite sur les infrastructures, la loi sur la réduction de l’inflation et la loi CHIPS and Science, encourage les entreprises à construire des véhicules électriques aux États-Unis.

L’administration a fait un effort majeur pour les véhicules électriques, renforçant les principales chaînes d’approvisionnement aux États-Unis. Actuellement, la plupart des matières premières et des batteries des véhicules électriques actuels proviennent d’Asie, notamment de Chine et de Corée du Sud.

Les véhicules électriques ne représentent qu’une petite partie des voitures sur la route, mais les constructeurs automobiles dépensent des milliards de dollars pour développer et commercialiser des gammes complètes de véhicules zéro émission dans le cadre de réglementations plus strictes en matière d’émissions à l’échelle mondiale. Le succès d’entreprises comme Tesla a montré qu’il existe une demande et les crédits d’impôt récemment adoptés visent à inciter encore plus les Américains à acheter.