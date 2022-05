Biden vante les mérites des syndicats lors de sa visite en Corée du Sud

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a souligné vendredi l’importance des syndicats lors d’une visite dans une usine sud-coréenne.

Biden, s’exprimant dans l’usine de fabrication de Samsung en République de Corée, s’est largement vanté de la qualité de la main-d’œuvre syndicale américaine. Dans ce qui est devenu un message de plus en plus central pour son administration ces dernières semaines, le discours de Biden l’a positionné comme un défenseur revigoré du travail organisé.

“J’ai entendu dire que Samsung est la plus grande entreprise aux États-Unis à conclure des partenariats avec nos travailleurs les plus qualifiés, les plus dévoués et les plus engagés que vous puissiez trouver partout dans le monde – les membres du syndicat américain”, a déclaré Biden dans ses remarques.

“Chaque coentreprise qui fabrique des batteries de véhicules électriques serait renforcée par des relations de négociation collective avec les syndicats américains”, s’est vanté Biden lors de son discours à Samsung.

Le président a poursuivi en renforçant la qualité du travail disponible à partir des produits américains fabriqués par les syndicats, commentant que la toute nouvelle usine de production de Samsung serait construite au Texas avec des travailleurs syndiqués.

“Nous avons également des travailleurs syndiqués exceptionnels, qualifiés et dévoués du bâtiment et de la construction, prêts à construire une nouvelle usine Samsung au Texas”, a ajouté le président. “Alors travaillons ensemble pour que cela se produise et pour que cette usine soit construite dans les délais et dans les limites du budget, de manière sûre et efficace. Parce que le travail syndiqué signifie un travail de haute qualité qui offre le meilleur retour sur investissement possible.”

La semaine dernière, un groupe de dirigeants syndicaux a été invité à la Maison Blanche pour une réunion avec le vice-président Kamala Harris et le secrétaire au Travail Marty Walsh. Biden a fait une apparition surprise à l’événement, auquel ont assisté des organisateurs de l’Amazon Labour Union, Starbucks Works United, et plus encore.

Biden a été rejoint sur scène par le président coréen Yoon Suk Yeol, qui a expliqué la chaîne d’approvisionnement de plus en plus imbriquée entre l’électronique sud-coréenne et la fabrication américaine.

“Nous gérons les matériaux semi-conducteurs et les fournisseurs d’équipements aux États-Unis, tels que Lam Research et Dupont, sont également industriels en Corée”, a déclaré le chef de l’Etat coréen. « Cela se traduit par des partenariats solides avec la Corée et les sociétés de semi-conducteurs. Dans le même temps, nous assistons à une coopération active entre nos deux nations dans ce domaine.

« Le dialogue du partenariat États-Unis-ROK (République de Corée) sur les semi-conducteurs lancé l’année dernière a conduit à une coopération non seulement pour la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, mais aussi pour des projets communs d’investissement dans les talents et la technologie », a-t-il ajouté.