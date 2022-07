Biden vante les liens «profonds» entre les États-Unis et Israël et s’engage à renforcer les liens économiques

Le président américain Joe Biden a ouvert mercredi sa première visite au Moyen-Orient en tant que président en déclarant un lien « profond » entre les États-Unis et Israël et en s’engageant à renforcer les liens économiques entre les deux pays à l’avenir.

Il n’a pas mentionné l’un des objectifs les plus importants de sa visite : assurer aux responsables israéliens et saoudiens inquiets qu’il s’engage à empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire.

« Nous avons un programme chargé pour les prochains jours, car la relation entre Israël et les États-Unis couvre toutes les questions qui comptent pour notre avenir mutuel », a déclaré Biden, qui effectuait sa 10e visite en Israël. “Nous sommes unis dans nos valeurs communes et notre vision commune.”

Les responsables israéliens ont déclaré que le programme nucléaire en évolution rapide de l’Iran était en tête de leur ordre du jour pour les pourparlers avec le président américain. Biden a fait de la relance de l’accord sur le nucléaire iranien, négocié par Barack Obama en 2015 et abandonné par Donald Trump en 2018, une priorité essentielle lors de son entrée en fonction.

Gains rapides de l’Iran

Mais les pourparlers indirects pour que les États-Unis réintègrent l’accord sont au point mort alors que l’Iran a fait des progrès rapides dans le développement de son programme nucléaire. Cela a rendu l’administration Biden de plus en plus pessimiste quant à la résurrection de l’accord, qui imposait des restrictions importantes au programme nucléaire iranien en échange d’un allégement des sanctions.

Biden, au centre, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, à gauche, et le Premier ministre israélien Yair Lapid visitent le système de défense israélien à l’aéroport Ben Gourion, près de Tel Aviv, en Israël, mercredi. (Gil Cohen-Magen/Reuters)

Le Premier ministre israélien Yair Lapid et le président israélien Isaac Herzog ont clairement indiqué que le programme nucléaire iranien serait au centre de leurs discussions avec Biden. Et Herzog a noté les “défis sécuritaires émanant directement de l’Iran et de ses mandataires, menaçant Israël et ses voisins et mettant en danger notre région”.

“Nous discuterons de la nécessité de renouveler une coalition mondiale forte qui arrêtera le programme nucléaire iranien”, a déclaré Lapid.

En raison des inquiétudes concernant une augmentation des cas de COVID-19, les hauts responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden essaierait de limiter les contacts physiques pendant le voyage. Lors de la cérémonie d’arrivée, Biden a surtout sauté les poignées de main et a offert des coups de poing aux responsables israéliens. Mais il a fait une exception en partageant une chaleureuse poignée de main avec le chef de l’opposition Benjamin Netanyahu. Le président a également mis la main sur les épaules de plusieurs dignitaires israéliens.

Biden a été frappé par des nouvelles économiques américaines difficiles à son arrivée en Israël. La flambée des prix de l’essence, de la nourriture et des loyers a poussé l’inflation américaine à un nouveau sommet de quatre décennies en juin, à 9,1 %, a rapporté le gouvernement. La hausse des prix à la consommation fait partie des facteurs qui contribuent à la faible approbation publique de Biden dans son pays.

Biden informé sur la défense antimissile

Le président a reçu un briefing sur le “Iron Dome” et les nouveaux systèmes de défense antimissile “Iron Beam” du pays et a visité le mémorial de Yad Vashem aux victimes de l’Holocauste.

Biden, coiffé d’une calotte, a été invité à raviver la flamme éternelle dans la salle du souvenir du mémorial. Deux Marines ont déposé une couronne sur la crypte en pierre contenant les cendres des victimes de l’Holocauste. Biden s’est penché pour l’ajuster et a placé sa main sur son cœur pendant que les Marines saluaient pendant un moment de silence.

Biden a écouté en silence pendant qu’un chantre récitait la prière du souvenir, avant de saluer deux survivants de l’Holocauste, embrassant les femmes sur la joue. Il avait les larmes aux yeux en engageant la conversation avec eux.

Le président américain doit rencontrer jeudi des responsables israéliens et vendredi des dirigeants palestiniens.

Biden a déclaré qu’il soulignerait lors des entretiens avec les dirigeants israéliens et palestiniens son soutien continu à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Mais il a reconnu que cela ne serait probablement pas faisable “à court terme”. Biden passe deux jours à Jérusalem pour des entretiens avec des dirigeants israéliens avant de rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas vendredi en Cisjordanie.

Biden a ajouté qu’une solution à deux États est le meilleur moyen d’assurer un “avenir de liberté, de prospérité et de démocratie égales pour les Israéliens et les Palestiniens”. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré que Biden ne ferait aucune proposition pendant le voyage visant à relancer les pourparlers.