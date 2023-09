Biden vante les avantages d’une présidence âgée

Le président enclin aux gaffes a affirmé que son âge avancé lui confère la « sagesse »

Le président américain Joe Biden s’est vanté d’être octogénaire « un peu de sagesse » et qu’il a l’intention de rester en politique. Cependant, les sondages montrent que de plus en plus d’électeurs ont des doutes quant à la forme mentale et physique de Biden.

S’exprimant lundi lors d’un événement de la fête du Travail à Philadelphie, Biden a fait remarquer avec désinvolture que certaines personnes disent « Tu sais, ce Biden, il vieillit, mec. »

« Bien devinez quoi? » il a continué. « Je peux – la seule chose qui vient avec l’âge, c’est un peu de sagesse. Je fais ça depuis plus longtemps que quiconque, et je, devinez quoi ? Je vais continuer à le faire avec votre aide.

Moins d’une semaine plus tôt, Biden était visiblement confus lors d’une visite au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) à Washington DC, demandant à un assistant « Où vais-je maintenant? » alors qu’il s’éloignait d’un pupitre.

BIDEN : « Où vais-je maintenant ? pic.twitter.com/yLcDuXWHVx – Recherche RNC (@RNCResearch) 31 août 2023

L’âge de Biden et son apparent déclin cognitif ont été soulignés à plusieurs reprises par les républicains et les démocrates. Selon un sondage du Wall Street Journal publié lundi, 60 % des électeurs inscrits ne pensent pas que le dirigeant de 80 ans soit mentalement à la hauteur du poste de président, et 73 % estiment qu’il est trop vieux pour ce poste.

Les sondages menés depuis l’entrée en fonction de Biden ont donné des résultats similaires, et l’opposant présumé de Biden, l’ancien président Donald Trump, a affirmé que le leader sortant pourrait ne pas se rendre aux élections de l’année prochaine.

« Je pense qu’il est pire mentalement que physiquement, et physiquement, il n’est pas exactement un triathlète ou un autre type d’athlète », Trump a déclaré le mois dernier à l’expert conservateur Tucker Carlson. « Regardez-le, il ne peut pas marcher jusqu’à l’hélicoptère. Il marche – il ne peut pas lever les pieds de l’herbe. Vous savez qu’il n’y a que deux pouces à la Maison Blanche, n’est-ce pas ? Ce n’est pas beaucoup, mais quand on le regarde, on dirait qu’il marche sur des cure-dents. Trump a poursuivi.

Malgré sa relative acuité par rapport à Biden, l’âge de Trump inquiète également certains électeurs. L’ancien président aura 78 ans lorsque les Américains se rendront aux urnes en novembre prochain, et une enquête de NBC News réalisée en juin a révélé que 55 % des électeurs s’inquiètent de sa santé physique et mentale.

Quelque 68 % des électeurs ont dit la même chose à propos de Biden, contre 51 % avant les élections de 2020. Notamment, 43 % des démocrates ont déclaré avoir des inquiétudes modérées à majeures concernant la santé de Biden, contre 21 % en 2020.