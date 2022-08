Biden vante le plan d’application de la loi tout en attaquant les législateurs “MAGA”

Le président Joe Biden avait un message pour les législateurs qui ont défendu l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain alors qu’il vantait son plan Safer America mardi.

“Permettez-moi de dire ceci à mes amis” MAGA républicains “au Congrès”, a déclaré le président, faisant référence au slogan de la campagne “Make America Great Again” de l’ancien président Donald Trump. “Ne me dites pas de soutenir les forces de l’ordre si vous ne condamnez pas ce qui s’est passé le six.”

“Pour l’amour de Dieu, de quel côté êtes-vous ?” Biden a ajouté.

Biden a réprimandé les législateurs alors qu’il appelait à davantage de financement pour la police devant une foule à l’Université Wilkes de Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Les investissements dans la police communautaire et la prévention du crime sont essentiels composantes politiques de son plan pour une Amérique plus sûreet Biden a exhorté les communautés à utiliser les fonds fédéraux pour compléter la police locale dès mai.

Le président a également réprimandé les partisans de Trump au sein du GOP pour avoir pris le relais en tant que parti “loi et ordre” tout en défendant les insurgés qui ont attaqué la police du Capitole et les agents de la police du métro.

“Vous ne pouvez pas être pro-application de la loi et pro-insurrection”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas être un parti de la loi et de l’ordre et appeler les personnes qui ont attaqué la police le 6 janvier, des patriotes. Vous ne pouvez pas le faire.”

Biden a récemment critiqué le “Philosophie MAGA” comme “semblable au semi-fascisme”, ce qui a provoqué la colère du Comité national républicain. Le porte-parole du RNC, Nathan Brand, a qualifié les propos du président de “méprisables”.

Biden a également renouvelé son engagement à interdire les armes d’assaut, affirmant que les lois américaines laxistes sur les armes à feu ont contribué aux fusillades de masse à Uvalde, au Texas; Newtown, Connecticut; Buffalo, New York et plusieurs autres.

“Il est temps de tenir les pieds de chaque élu au feu et de leur demander : ‘Êtes-vous pour l’interdiction des armes d’assaut ? Oui ou non ?’ La réponse est non, votez contre eux”, a-t-il déclaré.

Biden a terminé son discours en demandant à la foule de voter pour le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie et le candidat sénatorial démocrate John Fetterman. Fetterman se présente contre le candidat approuvé par Trump, le Dr Mehmet Oz, dans une course très médiatisée.

Le président doit retourner en Pennsylvanie jeudi pour un discours aux heures de grande écoute sur la “bataille continue pour l’âme de la nation” au parc historique national de l’Indépendance à Philadelphie.