Biden vante le plan d’annulation des prêts étudiants américains qui effacerait la dette de millions de personnes

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi des plans détaillés pour tenir sa promesse électorale de fournir 10 000 $ US en annulation de la dette des étudiants à des millions d’Américains – et jusqu’à 10 000 $ de plus pour ceux qui ont le plus besoin financier – ainsi que des mesures pour alléger le fardeau de remboursement de leur dette d’études fédérale restante.

Les emprunteurs qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, ou les familles gagnant moins de 250 000 dollars, seraient éligibles à la remise de prêt de 10 000 dollars, a annoncé Biden.

Pour ceux qui reçoivent également des subventions Pell, qui sont réservées aux étudiants de premier cycle ayant les besoins financiers les plus importants, le gouvernement fédéral annulerait jusqu’à 10 000 $ supplémentaires de dette fédérale.

“Ces deux actions ciblées sont destinées aux familles qui en ont le plus besoin : les travailleurs et les classes moyennes ont été particulièrement touchés pendant la pandémie”, a déclaré Biden dans un discours à la Maison Blanche mercredi après-midi.

Biden prolonge également une pause sur tous les paiements de prêts étudiants fédéraux pour ce qu’il a appelé la “dernière fois” jusqu’à la fin de 2022.

Un facteur dans les élections de mi-mandat ?

Si son plan survit à des contestations judiciaires qui sont presque certaines de se produire, il pourrait offrir une aubaine à beaucoup à l’approche des élections de mi-mandat de cet automne.

Plus de 43 millions de personnes ont une dette de prêt étudiant fédéral, avec un solde moyen de 37 667 $, selon les données fédérales. Près d’un tiers des emprunteurs doivent moins de 10 000 $ et environ la moitié doivent moins de 20 000 $.

La Maison Blanche estime que l’annonce de Biden effacerait la dette fédérale de prêt étudiant d’environ 20 millions de personnes.

“Ce sont 20 millions de personnes qui peuvent commencer à vivre leur vie”, a déclaré Biden. “Tout cela signifie que les gens peuvent enfin commencer à sortir de cette montagne de dettes. Pour payer leur loyer et leurs charges. Pour enfin penser à acheter une maison, à fonder une famille ou à démarrer une entreprise.”

Les partisans disent que l’annulation réduira l’écart de richesse raciale – les étudiants noirs sont plus susceptibles d’emprunter des prêts étudiants fédéraux et à des montants plus élevés que les autres. Quatre ans après avoir obtenu un baccalauréat, les emprunteurs noirs doivent en moyenne près de 25 000 $ de plus que leurs pairs blancs, selon une étude de la Brookings Institution.

Pression pour agir

Biden a fait face à la pression des libéraux pour fournir un soulagement plus large aux emprunteurs durement touchés, mais aussi aux républicains qui remettent en question l’équité de tout pardon généralisé.

La Maison Blanche a souligné que personne dans les cinq pour cent des revenus les plus élevés ne verrait d’allégement de prêt.

Mais les meilleurs républicains n’étaient pas convaincus.

Le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré: “L’inflation du président Biden écrase les familles de travailleurs, et sa réponse est de donner encore plus d’argent du gouvernement aux élites avec des salaires plus élevés. Les démocrates utilisent littéralement l’argent des travailleurs américains pour essayer de s’acheter un peu d’enthousiasme de leur part. fondement politique. »

En fait, de nombreux démocrates, des dirigeants du Congrès à d’autres confrontés à des candidatures difficiles à la réélection en novembre, ont poussé l’administration à aller aussi largement que possible sur l’allégement de la dette, y voyant en partie un problème galvanisant, en particulier pour les électeurs noirs et les jeunes.

La prolongation du gel des paiements à l’ère de la pandémie survient quelques jours seulement avant que des millions d’Américains ne sachent quand leurs prochaines factures de prêt étudiant seront dues. La pause actuelle doit se terminer le 31 août.

L’administration a déclaré que le ministère de l’Éducation publierait des informations dans les semaines à venir pour que les emprunteurs éligibles s’inscrivent à l’allégement de la dette. Pour certains, l’annulation sera automatique si le département a accès à leurs informations sur les revenus, mais d’autres devront remplir un formulaire.