Biden vante le bilan législatif à l’approche de la mi-mandat

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a terminé l’été sur une séquence de victoires législatives consécutives, remportant des victoires qui semblaient autrefois hors de portée dans cette capitale polarisée. Maintenant, il veut s’assurer que les électeurs le récompensent lorsqu’ils votent lors des grandes élections législatives de novembre.

C’est une tâche difficile avec les prix de l’essence et de l’épicerie toujours douloureusement élevés et les nouvelles politiques quotidiennes inondées d’enquêtes controversées sur son prédécesseur et de répercussions dans les États de la décision de la Cour suprême sur l’avortement.

Dans une tentative de tout couper, la Maison Blanche intensifie sa campagne pour promouvoir de nouvelles lois conçues pour réparer l’économie et aider les consommateurs à un niveau personnel, en stimulant la fabrication cruciale de puces informatiques, en abaissant les prix des médicaments sur ordonnance, en développant l’énergie propre et en réorganisant le infrastructures du pays.

Biden, lors d’une réunion avec son cabinet mardi, a déclaré que son administration avait adopté “des parties extraordinaires de notre programme économique” et fourni “la preuve que la démocratie peut apporter au peuple”.

Son emploi du temps se remplit de voyages pour promouvoir ses politiques – Ohio vendredi, Michigan la semaine prochaine – dans des États du champ de bataille où les démocrates sont confrontés à des courses serrées avec les républicains. Et son administration déploie des plans pour distribuer des centaines de milliards de dollars autorisés par la législation qu’il a signée.

Le président a choisi John Podesta, un vétéran des administrations démocrates, pour diriger le plan de 375 milliards de dollars visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. L’argent est inclus dans un énorme projet de loi – surnommé la loi sur la réduction de l’inflation par la Maison Blanche – qui génère également de nouvelles recettes fiscales pour réduire le déficit et limiter le coût des médicaments sur ordonnance.

“Les gens croient que les réalisations législatives sont significatives lorsqu’ils peuvent les sentir ou les voir”, a déclaré William Galston, chercheur principal à la Brookings Institution qui a été conseiller en politique intérieure du président Bill Clinton, dans une interview.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a annoncé mardi que l’administration se préparait à répartir 50 milliards de dollars d’aide fédérale à l’industrie des puces informatiques, dans le cadre d’une nouvelle loi connue sous le nom de CHIPS and Science Act. Les entreprises peuvent postuler d’ici février, a-t-elle déclaré, et l’argent sera distribué après cela.

“Avec ce financement, nous allons nous assurer que les États-Unis ne seront plus jamais dans une position où nos intérêts de sécurité nationale sont compromis ou des industries clés sont immobilisées en raison de notre incapacité à produire des semi-conducteurs essentiels ici chez nous”, a déclaré Raimondo lors d’une Briefing de la Maison Blanche.

Bon nombre des politiques ne verseront pas de dividendes pendant des mois ou des années à venir. Les demandes de subvention doivent être déposées et approuvées, de nouveaux ponts doivent être conçus, des règlements rédigés.

Mais Biden saisit les occasions de faire valoir que la législation a déjà un impact. Vendredi, il se rendra dans l’Ohio pour l’inauguration de la nouvelle usine de puces informatiques d’Intel, que Biden a qualifiée de “plus gros investissement de ce type jamais réalisé dans notre pays”.

L’usine a été annoncée plus tôt cette année, mais la société a déclaré en juin qu’elle serait retardée car le Congrès n’avait pas encore adopté la loi CHIPS.

“Nous ramenons enfin des emplois à la maison qui étaient à l’étranger depuis un certain temps”, a-t-il déclaré mardi.

Le représentant Tim Ryan, un démocrate qui se présente contre le républicain JD Vance pour le siège du Sénat américain laissé vacant par le sénateur Sherrod Brown, prévoit de rejoindre Biden lors de l’événement.

Biden fait un autre voyage le 14 septembre au Salon de l’auto de Detroit pour parler de la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis alors qu’il tente d’associer des objectifs ambitieux de réduction des émissions à des promesses de nouveaux emplois.

Sa loi sur la réduction de l’inflation à gros budget comprend des rabais pour l’achat de voitures électriques, bien que de nombreux véhicules ne soient pas admissibles car ils doivent inclure des batteries construites en Amérique du Nord avec des minéraux extraits ou recyclés ici.

Les victoires législatives de cet été ont aidé Biden à vaincre le récit de durcissement selon lequel les démocrates ne parvenaient pas à accomplir beaucoup de choses malgré le contrôle de la Maison Blanche et des deux chambres du Congrès. Le président prévoit d’organiser encore un autre événement pour célébrer la loi sur la réduction de l’inflation, même s’il l’a signée le mois dernier.

Cependant, retenir l’attention des électeurs pourrait s’avérer difficile. L’inflation s’est quelque peu refroidie, mais les prix restent élevés, rongeant les portefeuilles malgré le faible taux de chômage et la hausse des salaires.

“Par rapport à la situation de l’administration au début de 2022, les réalisations sont impressionnantes et plusieurs d’entre elles ont été accomplies contre toute attente”, a observé Galston. “Cela dit, je continue de croire que les circonstances sur le terrain, telles que vécues par les électeurs et les citoyens, sont beaucoup plus influentes pour déterminer le choix des électeurs que les listes de réalisations législatives.”

Biden s’est également penché sur d’autres questions dans l’espoir d’augmenter la participation démocrate en novembre. Il a prononcé un discours jeudi dernier à Philadelphie où il a décrit Donald Trump comme une menace pour la démocratie, et il s’est concentré sur la prolifération des restrictions à l’avortement dans les États dirigés par les républicains. Les nouvelles lois sont entrées en vigueur à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, la décision historique de 1973 qui a légalisé l’avortement dans tout le pays.

Dans le même temps, la cote d’approbation de Biden a augmenté. Le dernier sondage Gallup l’a montré avec un taux d’approbation de 44%, en hausse par rapport à son niveau le plus bas de 38% en juillet.

“Ce ne sont pas de bons chiffres”, a déclaré Galston. « Mais au moins, il ne coule pas et ne se noie pas. Et il y a de l’espoir que ses narines dégageront la ligne d’eau dans un avenir pas trop lointain.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, entamera une tournée d’un mois vantant les réalisations de Biden avant les mi-parcours, à partir de Detroit jeudi.

Elle devrait rencontrer des propriétaires d’entreprises et des dirigeants locaux avant de prononcer un discours. En plus de parler de la modernisation de l’IRS et de la répression de l’évasion fiscale parmi les riches et les grandes entreprises, Yellen prévoit de s’attaquer à “la menace existentielle posée par le changement climatique”.

“Dans le processus de stimulation de la production nationale d’énergie propre, la loi soutiendra notre sécurité énergétique et nous isolera du type de volatilité énergétique induite par les combustibles fossiles que nous avons connue l’année dernière”, dira Yellen, selon des extraits de discours. fourni à l’Associated Press.

La tournée de septembre de Yellen comprend des arrêts prévus en Caroline du Nord, dans la région de Washington, DC. Ensuite, il y a un discours d’octobre à l’occasion du 157e anniversaire du Freedman’s Bank Forum pour expliquer comment le programme économique du président «fait progresser l’équité et renforce ainsi notre économie».

Freedman’s Savings and Trust Company a été créée par Abraham Lincoln en 1865 pour offrir des opportunités économiques aux esclaves nouvellement émancipés.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Fatima Hussein et Josh Boak ont ​​contribué à ce rapport.

Chris Megerian, Associated Press