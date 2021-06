Biden vante 300 millions de vaccins COVID-19 administrés aux États-Unis et vise l’objectif du 4 juillet

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis avaient administré 300 millions de vaccins COVID-19 en 150 jours, un moment marquant dans la campagne pour surmonter la pandémie de coronavirus.

«Ce que nous voyons est un véritable accomplissement américain, 65% des adultes américains ont obtenu au moins une injection, dont 87% de nos seniors. Il y a à peine cinq mois, nous n’étions qu’à 5% des adultes américains », a déclaré Biden lors de remarques sur la pandémie de COVID-19 à la Maison Blanche.

Vendredi matin, près de 315 millions de coups de feu avaient été administrés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Biden a également vanté de combler l’écart racial dans les vaccinations.

« Plus de 58% des vaccins administrés par les sites de vaccination gérés par le gouvernement fédéral sont allés à des personnes de couleur. Dans tout le pays, les personnes de couleur ont représenté plus de la moitié de toutes les vaccinations au cours du mois dernier », a déclaré Biden.

« Plus nous comblons l’écart racial dans les taux de vaccination, plus nous sauverons de vies », a ajouté le président.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a annoncé un effort d’un mois pour persuader davantage d’Américains de recevoir le vaccin. L’annonce comprenait une initiative « Shots at the Shop », qui a réuni 1 000 salons de coiffure et salons de beauté appartenant à des Noirs pour servir de lieux de vaccination.

Au cours de son allocution, Biden a averti la nation de la nécessité de se faire vacciner et des dangers d’une variante du delta du COVID-19, qui a dévasté l’Inde le mois dernier.

« La meilleure façon de se protéger contre ces variantes est de se faire vacciner complètement », a déclaré Biden.

« La vérité est que les décès et les hospitalisations sont considérablement en baisse dans les endroits où les gens se font vacciner. Mais malheureusement, les cas et les hospitalisations ne diminuent pas dans de nombreux endroits, dans les États à faible taux de vaccination. Ils augmentent en fait dans certains endroits, » continua Biden.

Cela a été une bataille difficile pour la nation d’atteindre l’objectif de Biden de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une injection de COVID-19 d’ici le 4 juillet. Seuls 65% des adultes de 18 ans et plus ont reçu une dose du vaccin, selon au CDC.

Mardi, les États-Unis ont dépassé les 600 000 décès dus au COVID-19 et comptent désormais plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus selon les données de l’Université Johns Hopkins.

« Les personnes qui tombent gravement malades, qui sont hospitalisées à cause du COVID-19, sont celles qui n’ont pas été complètement vaccinées », a déclaré le président.

Biden a également offert des mots d’espoir pour une nation assiégée.

« Nous nous dirigeons, si Dieu le veut, vers un été de joie, un été de liberté. Le 4 juillet, nous allons célébrer notre indépendance contre le virus alors que nous célébrons l’indépendance de notre nation », a déclaré Biden. « Faisons cela, tous ensemble. »

