Biden va vendre «Bidenomics» dans le district du Colorado de la représentante Lauren Boebert

Alors que Biden a interpellé plusieurs républicains tels que Boebert et la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene lors de discours ou sur les réseaux sociaux, la visite de lundi marque le voyage le plus médiatisé en dehors de Washington pour piquer les républicains sur leur propre terrain – et devant leur maison. médias – en raison de leur opposition à des législations telles que l’IRA ou la loi bipartite sur les infrastructures.

« Au cours de la visite, le président soulignera comment le Bidenomics et la loi sur la réduction de l’inflation mobilisent les entreprises pour qu’elles investissent dans les industries des énergies propres et créent des emplois bien rémunérés dans des endroits comme CO-03, tandis que les républicains extrémistes de la Chambre tentent d’abroger la loi sur la réduction de l’inflation et privent leurs électeurs des emplois et des opportunités que le programme du président crée », a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans un courrier électronique.

CS Wind affirme que l’usine de Pueblo est la plus grande usine de fabrication de tours d’éoliennes au monde. La société, basée en Corée du Sud, a crédité l’IRA en contribuant à stimuler la croissance qui lui a permis d’agrandir ses installations de Pueblo. En avril, l’entreprise a lancé une expansion qui devrait ouvrir ses portes l’année prochaine et qui devrait créer 850 nouveaux emplois dans le Colorado d’ici 2026. CS Wind sera éligible aux crédits d’impôt pour les énergies propres dans le cadre de l’IRA.

La Maison Blanche a comptabilisé plus de 5 milliards de dollars d’investissements dans les énergies propres et l’industrie manufacturière réalisés par des entreprises du Colorado depuis l’entrée en fonction de Biden. Un groupe extérieur qui soutient les politiques sur le changement climatique a estimé que 3 500 emplois avaient été créés dans l’État depuis le premier anniversaire de l’IRA en août.

Boebert n’a pas été invité à l’événement, selon un responsable de la Maison Blanche. L’administration a souvent invité les législateurs des deux partis à des événements dans leurs districts.

Biden a déjà souligné publiquement l’expansion massive de CS Wind. Lors d’un discours prononcé en août au Nouveau-Mexique, il a interpellé l’établissement et son représentant.

« CS Wind est la députée Lauren Boebert – vous connaissez cette dame républicaine très calme ? » dit-il sarcastiquement. « C’est dans son quartier. Qui, comme tous les autres républicains, a voté contre ce projet de loi. Et cela rend tout cela possible. Et elle s’est insurgée contre son passage.

Boebert, comme de nombreux républicains, a vivement critiqué la loi sur la réduction de l’inflation. En août, elle l’a appelé un « échec massif ». Et elle a dit que le commentaire de Biden à son sujet était juste « vœu pieux. … Je vous appelle tous les jours et je ne vais pas me taire de sitôt !

Cette visite fait partie de la tournée Investing in America de Biden, au cours de laquelle le président et les membres de son cabinet ont parcouru le pays pour vendre «Bidenomics». Pour ce faire, ils se sont souvent tournés vers les États rouges, en partie parce qu’une grande partie des avantages et des financements de la loi sont allés à ces régions – avec un avantage politique.

Cependant, les sondages ont montré que l’opinion publique reste aigrie à l’égard de l’économie et que la reprise sur papier ne s’est pas traduite par l’opinion de la plupart des Américains à l’égard de l’économie.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que la visite avait été planifiée à l’avance et bien avant que les Républicains de la Chambre n’expulsent le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) de son poste de président, ce qui a entraîné une semaine et un décompte d’une chambre sans gouvernail. Les Républicains de la Chambre espèrent organiser un vote cette semaine pour élire un nouveau président.