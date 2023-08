Biden va signer un décret visant à restreindre les investissements en Chine

WASHINGTON – Le président Joe Biden a signé mercredi un décret exécutif visant à réglementer les nouveaux investissements et expertises américains qui soutiennent le développement chinois de technologies sensibles.

De hauts responsables de l’administration, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ont déclaré que le décret concernait les semi-conducteurs, l’informatique quantique et certains systèmes d’intelligence artificielle. La mesure devrait être mise en œuvre l’année prochaine.

« Ce dont nous parlons est une approche étroite et réfléchie alors que nous cherchons à empêcher la République populaire de Chine d’obtenir et d’utiliser les technologies les plus avancées pour promouvoir la modernisation militaire et saper la sécurité nationale américaine », a déclaré un haut responsable de l’administration lors d’un appel.

Le décret exigera également que les investisseurs américains sortants fournissent des notifications au gouvernement fédéral.