Biden va signer un décret visant à réprimer les pratiques commerciales des Big Tech

La Maison Blanche annoncera vendredi un nouveau décret visant à réprimer les pratiques concurrentielles dans les Big Tech, a rapporté Ylan Mui de CNBC.

L’administration Biden fera valoir que les plus grandes entreprises du secteur de la technologie exercent leur pouvoir pour éliminer les petits concurrents et exploiter les informations personnelles des consommateurs, a déclaré Mui sur « Worldwide Exchange » de CNBC.

L’ordonnance demandera aux régulateurs d’adopter des réformes telles qu’un contrôle accru des fusions technologiques et une plus grande concentration sur des actions telles que les « acquisitions tueuses », dans lesquelles les entreprises acquièrent des marques plus petites pour les retirer du marché, selon Mui.

L’emprise renforcée des géants de la technologie a entraîné une baisse de l’innovation, a déclaré à Mui le conseiller économique en chef de la Maison Blanche, Brian Deese, dans une interview exclusive.

Ces plates-formes ont « créé des problèmes importants », a déclaré Deese. Cela inclut « des problèmes pour les utilisateurs en termes de confidentialité et de sécurité » et « des problèmes pour les petites entreprises en termes d’entrée sur les marchés », a-t-il déclaré.

