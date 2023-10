Le président Biden devrait signer un décret qui surveillera les risques liés à l’intelligence artificielle et élaborera de nouvelles règles pour cette technologie. Politico a été le premier à le signaler.

L’ordonnance devrait être publiée dès lundi et modifierait la manière dont l’IA est utilisée au sein du gouvernement fédéral, des soins de santé à l’éducation, en passant par le commerce, le logement et bien plus encore.

« L’intelligence artificielle (IA) présente un potentiel extraordinaire, à la fois prometteur et périlleux », indique un projet d’ordonnance obtenu par The Hill. « L’utilisation responsable de l’IA a le potentiel de contribuer à résoudre des défis urgents, rendant notre monde plus prospère, plus productif, plus innovant et plus sûr. Dans le même temps, une utilisation irresponsable pourrait exacerber les préjudices sociétaux tels que la fraude, la discrimination, les préjugés et la désinformation.

L’ordonnance mettra en place des contrôles sur l’IA, obligeant les agences à établir des normes garantissant la confidentialité des données, entre autres priorités, pour une technologie en évolution rapide.

Les efforts antérieurs de la Maison Blanche pour lutter contre l’IA ont été critiqués, mais le nouvel ordre donnera à diverses agences le pouvoir d’influencer le marché.

L’ordre de Biden constituera l’effort le plus important visant à imposer un ordre national à l’industrie de l’IA. ChatGPT, lancé il y a moins d’un an, a choqué les utilisateurs par ses capacités humaines et ses connaissances.

L’IA reflète les principes des personnes qui la construisent, des personnes qui l’utilisent et des données sur lesquelles elle a été construite, indique l’ordonnance de Biden.

Le Congrès a tenté d’élaborer une législation pour lutter contre les risques liés à l’IA, mais rien de global n’a encore été présenté.

Selon le projet de décret de 111 pages, la Maison Blanche désignera une douzaine d’agences pour gérer leur gestion des systèmes d’IA.

De nombreuses agences auront entre 90 et 240 jours pour remplir les exigences de l’ordonnance, selon le rapport de Politico.

L’ordonnance nommera également un Conseil de l’IA de la Maison Blanche présidé par le chef de cabinet adjoint chargé des politiques de la Maison Blanche et des représentants de chaque grande agence pour superviser les activités du gouvernement fédéral en matière d’IA.

L’ordonnance accorderait également à la Maison Blanche le pouvoir de garder un œil sur le développement des systèmes d’IA par le secteur privé et obligerait les entreprises à soumettre au gouvernement des rapports sur la manière dont elles entraînent et testent les modèles et sur la manière dont elles envisagent de protéger la technologie des adversaires étrangers. .