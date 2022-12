Biden va signer des protections contre le mariage homosexuel dans la loi

Le président Joe Biden signera mardi un projet de loi accordant des protections fédérales au mariage homosexuel.

Cela survient 12 ans après que Biden – alors vice-président de Barack Obama – a pris publiquement position en faveur des unions homosexuelles.

Biden réunira un groupe de législateurs républicains et démocrates sur le terrain de la Maison Blanche, ainsi que des avocats et des plaignants dans des affaires d’égalité du mariage à travers le pays.

Le président Joe Biden signera mardi un projet de loi accordant des protections fédérales au mariage homosexuel – rassemblant des milliers d’invités à la Maison Blanche pour célébrer l’étape législative.

Cela survient 12 ans après que Biden – alors vice-président de Barack Obama – a pris publiquement position en faveur des unions homosexuelles, bien avant qu’elles ne deviennent légales dans l’ensemble des États-Unis par une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2015.

Après que la Cour suprême – désormais beaucoup plus conservatrice – a annulé les droits à l’avortement de longue date en juin dernier, les législateurs de gauche et de droite se sont réunis pour empêcher toute mesure ultérieure visant à restreindre les droits au mariage homosexuel, redoutés par certains.

L’adoption finale de la législation par le Congrès la semaine dernière a marqué une rare démonstration de bipartisme dans un Washington profondément divisé.

Pour célébrer, Biden réunira un groupe de législateurs républicains et démocrates sur le terrain de la Maison Blanche, ainsi que des avocats et des plaignants dans des affaires d’égalité du mariage à travers le pays, a déclaré lundi sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre, qui est elle-même entrée dans l’histoire en tant que première attachée de presse ouvertement gay de la Maison Blanche, a également vanté “des invités musicaux et des performances pour célébrer ce projet de loi historique”.

La législation, a-t-elle déclaré, « apportera la tranquillité d’esprit à des millions de couples LGBTQI+ et interraciaux qui se verront enfin garantir les droits et les protections auxquels eux et leurs enfants ont droit ».

Soutien croissant

Des centaines de milliers de couples de même sexe se sont mariés depuis la décision de la Cour suprême de 2015 légalisant les unions aux États-Unis.

L’acceptation par le public a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, les sondages montrant désormais qu’une forte majorité d’Américains soutiennent le mariage homosexuel.

Mais certains conservateurs et la droite religieuse restent opposés.

La nouvelle législation, connue sous le nom de Loi sur le respect du mariage, n’oblige pas les États à légaliser le mariage homosexuel, mais les oblige à reconnaître un mariage tant qu’il était valide dans l’État où il a été célébré.

Il abroge la législation précédente définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme, et protège également les couples interraciaux en obligeant les États à reconnaître les mariages légaux sans égard au “sexe, race, origine ethnique ou origine nationale”.

À la Chambre des représentants, 39 républicains ont rejoint une majorité démocrate unie pour soutenir le projet de loi, tandis que 169 républicains ont voté contre. Il avait été précédemment adopté au Sénat, à parts égales, par 61 voix contre 36.

‘Qui aimes-tu?’

Jean-Pierre a déclaré que Biden soulignerait mardi qu'”il reste encore beaucoup à faire pour protéger les personnes LGBTQI+ à travers le pays”.

Le porte-parole de Biden a rappelé que le démocrate de 80 ans a été parmi les premiers dirigeants politiques américains à soutenir publiquement les unions homosexuelles aux plus hauts niveaux du gouvernement.

En 2012, Biden a fait sensation en déclarant franchement son soutien aux unions homosexuelles – alors que la Maison Blanche d’Obama cherchait toujours le meilleur moyen d’officialiser la position du président alors qu’il cherchait à être réélu pour un second mandat.

“Je suis absolument à l’aise avec le fait que les hommes épousant des hommes, les femmes épousant une femme et les hommes hétérosexuels épousant des femmes ont droit aux mêmes droits exacts”, a déclaré Biden dans une interview télévisée à l’époque.

« Qui aimes-tu ? Qui aimes-tu et seras-tu fidèle à la personne que tu aimes ? » Biden a dit. “C’est ce que les gens découvrent à propos de tous les mariages à leur racine.”

Après son élection en 2020, Biden a fait appel à Pete Buttigieg pour devenir son secrétaire aux transports – la première personne ouvertement homosexuelle à être confirmée par le Sénat à un poste au cabinet.

Et au-delà de la question du mariage, l’administration Biden a adopté une position ferme en faveur des droits LGBTQ – notamment envers la communauté transgenre dont la pression pour plus de droits est devenue un point d’éclair politique dans le pays.

L’administration a introduit des passeports non sexistes – permettant aux personnes qui ne s’identifient ni comme homme ni comme femme de sélectionner le genre “X” – et elle a levé l’interdiction imposée aux personnes transgenres de servir dans les forces armées, introduite sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump.