Le choix de Biden pour le secrétaire à l’agriculture est un présage inquiétant sur sa présidence

Tom Vilsack est un homme d’affaires et un ancien lobbyiste avec un bilan lamentable à l’époque où il était secrétaire. C’est consternant Il est peu probable que Joe Biden s’attendait à ce que, de tous ses candidats au cabinet, son choix pour le poste de secrétaire américain à l’Agriculture cause le plus de revers. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé.L’ancien secrétaire Tom Vilsack, fraîchement sorti de la porte tournante, est une sorte de paquet tout-en-un de ce qui frustre tant de gens chez le Parti démocrate. Son précédent mandat à la tête du département était parsemé d’échecs, allant de la distorsion des données sur les agriculteurs noirs et de la discrimination à la soumission aux conglomérats d’entreprises.La nomination de Vilsack a été catégoriquement rejetée par certaines des personnes exactes qui ont aidé Biden à vaincre Trump: des organisations représentant les Noirs, progressistes organisations rurales, agriculteurs familiaux et écologistes. Si l’équipe de Biden cherchait des moyens d’unir la classe ouvrière multiraciale, elle l’a fait – en opposition acharnée à ce choix.Nous nous souvenons lorsque Vilsack a visité des communautés agricoles, entendant des témoignages dévastateurs sur le traitement criminel des agriculteurs contractuels par les grandes entreprises. . Il est passé par les motions d’exprimer sa préoccupation, mais rien n’en est sorti: le ministère de la Justice et le ministère de l’Agriculture (USDA) se sont prosternés devant les lobbyistes de l’agro-industrie et les intérêts des entreprises, gaspillant une occasion en or de freiner les monopoles de la transformation de la viande. L’USDA a exclu les agriculteurs noirs qui avaient des plaintes en suspens concernant la discrimination raciale et blanchi son propre bilan en matière de droits civils. Cela s’ajoute à l’éviction de Shirley Sherrod, une responsable noire et féminine de l’USDA, lorsque les médias d’extrême droite ont publié un article à succès falsifié, forçant sa démission.Nous nous souvenons lorsque Vilsack a quitté son emploi à l’USDA une semaine plus tôt pour devenir lobbyiste. en tant que PDG du US Dairy Export Council. Il a reçu un salaire d’un million de dollars pour pousser les mêmes politiques ratées de son mandat à l’USDA, réalisant les souhaits des monopoles laitiers. Bien qu’il ait de nouveau été nominé pour diriger l’USDA, il continue de percevoir des chèques de paie en tant que lobbyiste.Le président élu aurait dû redresser ces torts en traçant une nouvelle voie audacieuse pour les communautés rurales et les agriculteurs américains. Au lieu de cela, la nomination de Vilsack signalait davantage la même chose de la part des dirigeants démocrates: «Les démocrates doivent faire quelque chose de grand pour que les ruraux recommencent à les soutenir», nous a récemment déclaré Francis Thicke, un agriculteur familial de Fairfield, dans l’Iowa. «Le statu quo ne fonctionnera pas, et c’est l’une des raisons pour lesquelles Vilsack est le mauvais choix.» Suite à la victoire de Trump en 2017, l’organisation que je dirige, People’s Action, s’est lancée dans un vaste projet d’écoute. Nous avons voyagé à travers l’Amérique rurale – des fermes familiales de l’Iowa à la région Driftless du Wisconsin, jusqu’au pouce du Michigan, aux collines des Appalaches – et avons eu 10 000 conversations avec des Américains ruraux. Lorsque nous avons demandé aux gens que nous rencontrions le plus grand obstacle à leur communauté pour obtenir ce dont elle avait besoin, la réponse la plus élevée (81%) était un gouvernement capturé par le pouvoir des entreprises. Le choix de Vilsack ne fait rien pour apaiser ces préoccupations. Comme Michael Stovall, fondateur de Independent Black Farmers, a déclaré à Politico: «Vilsack n’est pas bon pour l’industrie agricole, point final. En ce qui concerne les droits civils, les droits des personnes, il n’est pas pour ça. »Mike Callicrate, un éleveur de Colorado Springs, était tout aussi direct. «Vilsack a aidé les grands monopoles de l’agro-industrie à s’attaquer et à vider l’Amérique rurale», nous a-t-il dit, «réduisant considérablement les opportunités pour les jeunes de revenir et de rester dans nos fermes et ranchs. Sa politique a conduit à un déclin rural catastrophique, suivi par des taux de suicide jamais vus depuis la crise agricole des années 1980. »Biden a eu une chance de corriger enfin certains torts. Malheureusement, il a raté la cible sur celui-ci d’un kilomètre à la campagne. * George Goehl est le directeur de People’s Action