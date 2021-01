WASHINGTON: Le président américain Joe Biden rouvrira le marché national de l’assurance maladie en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas obtenir une couverture auprès de leurs employeurs, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Biden, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, rétablira l’accès à healthcare.gov avec un décret jeudi après-midi, le dernier d’une tempête de mouvements du président démocrate pour inverser rapidement la politique de son prédécesseur républicain Donald Trump.

L’ordonnance permettra aux gens de souscrire à une assurance via l’échange gouvernemental du 15 février au 15 mai, a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d’information. Le programme n’est normalement accessible que six semaines par an.

L’action était attendue. Biden a promis de renforcer le programme healthcare.gov et d’autres programmes créés dans le cadre de la loi de 2010 sur les soins abordables de l’ancien président Barack Obama.

Il a fait valoir que les changements sont plus urgents en raison de la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 400000 Américains.

Les républicains se sont longtemps opposés à la loi sur la restructuration des soins de santé, critiquant le coût et la qualité des soins ainsi que l’implication massive du gouvernement dans les marchés de la santé.

Biden prévoit également de demander aux agences fédérales de «réexaminer» les politiques de l’ère Trump, telles que les exigences de travail, qui rendaient plus difficile pour les gens de se qualifier pour Medicaid, le programme d’assurance maladie géré par le gouvernement pour les pauvres.

Dans une autre action, Biden annulera la «politique de Mexico» qui interdit le financement américain pour les organisations internationales à but non lucratif qui fournissent des conseils en matière d’avortement.

Biden devrait signer les actions exécutives vers 13h30 HE (18h30 GMT).