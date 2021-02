L’administration Joe Biden procédera à un «examen approfondi» de la prison de Guantanamo Bay, visant à fermer le centre de détention avant la fin de sa peine, a déclaré la Maison Blanche, quelque 12 ans après que Barack Obama a promis de faire de même.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé cette décision lors d’une conférence de presse vendredi après avoir été interrogée sur le camp de prisonniers controversé – qui abrite désormais 40 détenus, dont la plupart croupissent indéfiniment derrière les barreaux sans inculpation.

« C’est certainement notre objectif et notre intention, » Psaki a dit de la fermeture de la prison, n’offrant aucun délai précis. Elle a ajouté que pour mener à bien l’examen « Complètement et complètement, » plusieurs « clé » des postes doivent encore être pourvus dans tout le Pentagone, le Département d’État et le Département de la justice.

Il y aura un processus interinstitutions solide, mais la mise en place de ces personnes aidera certainement à le faire avancer.

La déclaration est intervenue quelques heures après que la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de Biden, Emily Horne, ait déclaré à Reuters que le NSC le ferait «Évaluer l’état actuel des choses que l’administration Biden a hérité de l’administration précédente, conformément à notre objectif plus large de fermeture de Guantanamo.»

«Le NSC travaillera en étroite collaboration avec les ministères de la Défense, de l’État et de la Justice pour progresser vers la fermeture de l’installation du GTMO, et également en étroite consultation avec le Congrès,» Horne a ajouté, mais a également refusé de donner une idée de la durée du processus.

Le point de vente a également signalé que l’administration envisageait un décret sur le sujet dans le courant du « Semaines ou mois à venir » citant deux personnes familières avec les discussions, mais sans décrire ce que la directive accomplirait.

Les commentaires de l’équipe de Biden sont conformes aux promesses de campagne du président de fermer la prison, mais alors que Horne et Psaki ont souligné que la politique avait été « hérité » de l’ex-président Donald Trump, c’est l’ancien patron de Biden, Barack Obama, qui n’a pas tenu la même promesse de fermer le camp de détention en tant que commandant en chef.

‘Une tache sur notre dossier’

Bien que Trump soit resté un partisan de la prison offshore tout au long de ses quatre années en tant que président et n’a jamais fait allusion à un désir de la fermer – promettant sur la piste électorale en 2016 de « charger » l’installation avec « Quelques mauvais mecs » – Obama a promis à plusieurs reprises de le fermer définitivement avant et après son entrée en fonction.

«Dans les salles sombres d’Abou Ghraib et les cellules de détention de Guantanamo, nous avons compromis nos valeurs les plus précieuses», a déclaré Obama, alors sénateur démocrate de l’Illinois, lors de sa campagne en 2007. «Il est temps de tourner la page. Il est temps d’écrire un nouveau chapitre dans notre réponse au 11 septembre. »

Immédiatement après avoir remporté la course de 2008, Obama, nouvellement assermenté, a semblé tenir ses propos, publiant un décret le deuxième jour de son mandat ordonnant la fermeture de Guantanamo dans un an – ordonnant également à la CIA de fermer son site noir. réseau pénitentiaire, où les détenus étaient fréquemment torturés en secret. À l’époque, 245 prisonniers étaient restés à Guantanamo.

«La suspicion ne suffit pas pour torturer quelqu’un» – Ces anciens détenus de Guantánamo Bay exhortent le Président. Biden ferme définitivement le camp de détention pic.twitter.com/hEJoYH1uaI – NowThis (@nowthisnews) 4 février 2021

En 2011, cependant, l’initiative était au point mort, les avocats du DOJ, le Pentagone et les législateurs faisant tous obstacle aux efforts visant à mener à bien les poursuites judiciaires pour les prisonniers et à les transférer hors de Guantanamo. Un projet de loi d’autorisation de la défense nationale présenté par le Congrès la même année et signé par Obama, a commencé à imposer des restrictions sur les transferts de prisonniers, stoppant ainsi le mouvement dans son élan.

Alors que de nombreux détenus ont été transférés ou libérés entre-temps, quatre ans plus tard, la prison était toujours ouverte, Obama ayant déclaré à un public en 2015 qu’il aurait souhaité « A fermé Guantanamo le premier jour, » mais le «La politique est devenue difficile», expliquant que «Au lieu de cela, nous avons dû nous en débarrasser année après année après année.»

Même dans les derniers jours de son administration, Obama a continué d’affirmer qu’il était «Absolument engagé» à la fermeture de la prison. Alors qu’il était flanqué du vice-président de l’époque Biden à la Maison Blanche en février 2016, Obama a de nouveau critiqué l’installation comme un « Tache sur notre bilan plus large, » dévoilant un nouveau plan en quatre étapes pour « accélérer » le processus de fermeture de l’établissement. Il a quitté ses fonctions une dizaine de mois plus tard avec 41 prisonniers toujours à Guantanamo, transmettant le problème à la nouvelle équipe Trump.

Maintenant, environ 12 ans après les vœux initiaux de son prédécesseur de mettre fin au camp de détention – en proie à des années d’allégations de torture et, dans les mêmes cas, de meurtre – Biden a fait le même engagement. Il reste à voir à quel point il est engagé dans cette démarche.

