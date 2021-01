Le président Joe Biden interdirait tous les nouveaux permis de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales, alors que sa volée d’ordonnances visant à ralentir le changement climatique se poursuit. Mais ses efforts ont déjà provoqué un tollé même parmi ses propres électeurs.

Le nouveau président signera un ordre et annoncera un moratoire sur la nouvelle location de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales mercredi, selon un rapport de l’AP publié mardi. Bien que l’administration Biden n’ait pas confirmé ou nié le rapport, l’ordre est susceptible de se poursuivre, étant donné que Biden a explicitement promis de le signer pendant la campagne électorale, et après que son secrétaire à l’Intérieur par intérim, Scott de la Vega, ait signé un ordre temporaire à le même effet la semaine dernière.

L’ordonnance sera probablement accompagnée d’une directive ordonnant au gouvernement de conserver 30% de toutes les terres et de toutes les eaux fédérales au cours de la prochaine décennie, d’une autre désignant le changement climatique comme un problème de sécurité nationale et de plus en plus d’obligations de réglementation à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis.

L’ordonnance n’interdira pas catégoriquement les nouveaux projets de combustibles fossiles, car les permis accordés par l’administration Trump mais non utilisés par les entreprises énergétiques resteront valides. Il ne s’appliquera également qu’aux terres fédérales. Ces terres représentent environ 12% de toute la production de gaz naturel aux États-Unis et près d’un quart de toute la production de pétrole aux États-Unis, le reste provenant de terres privées, selon les chiffres de l’industrie.

Cependant, dans certains États, le forage a lieu presque exclusivement sur des terres fédérales. Au Nouveau-Mexique, par exemple, le gouvernement de l’État prélève une réduction de 50 pour cent de toutes les redevances fédérales provenant de la vente de baux et de droits de forage, et de la vente du pétrole et du gaz extraits de ces terres. Une seule vente de bail en 2018 a injecté près d’un demi-milliard de dollars, soit huit pour cent du budget total de l’État, dans les coffres du Nouveau-Mexique.

La républicaine du Nouveau-Mexique, Yvette Herrell, a immédiatement condamné l’ordre temporaire de l’administration Biden, tandis que les dirigeants de l’industrie se sont également prononcés contre l’interdiction. «Lorsque l’industrie pétrolière et gazière en souffre, cela aura un énorme effet d’entraînement sur le Nouveau-Mexique», Ryan Flynn, PDG de la New Mexico Oil & Gas Association, a déclaré à KOB4 News. Flynn a ajouté que l’arrêt de la production au Nouveau-Mexique pourrait coûter 60 000 emplois et entraîner une augmentation de la demande de pétrole et de gaz étrangers.

Alors que l’économie du Nouveau-Mexique devrait souffrir, certains de la droite ont profité de l’occasion pour ridiculiser les électeurs de l’État pour avoir offert à Biden une victoire de 11 points en novembre.

Jouez à des jeux stupides et gagnez des prix stupides. https://t.co/WW6a48k4bR – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 janvier 2021

Tu obtiens ce pour quoi tu as voté. https://t.co/DtS3ghjDbN – Derrick Van Orden (@derrickvanorden) 24 janvier 2021

Le décret de Biden la semaine dernière annulant le pipeline Keystone XL a également été critiqué par les républicains et l’industrie de l’énergie, et même déploré par le même syndicats qui avait soutenu Biden lors des élections de l’année dernière.

Les redevances pétrolières et gazières sont également une source précieuse de revenus pour les tribus amérindiennes vivant sur des réserves fédérales, tandis que les revenus des ventes d’énergie soutiennent les quelques tribus qui extraient et vendent réellement du pétrole et du gaz. Après que de la Vega ait ordonné l’arrêt temporaire la semaine dernière, la tribu Ute de l’Utah l’a appelé «Une attaque directe contre notre économie, notre souveraineté et notre droit à l’autodétermination.»

La tribu indienne Ute ne mâche pas ses mots dans sa réponse à l’ordonnance de l’Intérieur restreignant le développement énergétique fédéral: «Votre ordre est une attaque directe contre notre économie, notre souveraineté et notre droit à l’autodétermination.» pic.twitter.com/U5MiZCMx4n – Megan Barnett Bloomgren (@MeganBloomgren) 22 janvier 2021

Malgré le désastre économique et la morosité poussés par la droite, la vague d’ordres environnementaux de Biden a été accueillie avec les éloges des militants. «L’industrie des combustibles fossiles a infligé d’énormes dégâts à la planète. L’examen de l’administration, s’il est fait correctement, montrera que la fracturation et le forage sales doivent se terminer pour de bon, partout. » Kieran Suckling, directeur exécutif du Center for Biological Diversity, a déclaré lundi à AP.

