Biden va ratifier les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

WASHINGTON — Président Joe Biden ont signé mardi des documents de ratification rapprochant la Finlande et la Suède de leur adhésion à l’OTAN.

“[Russian President Vladimir] Poutine pensait qu’il pouvait nous séparer”, a déclaré Biden. “Notre alliance est plus proche que jamais, elle est plus unie que jamais et après l’adhésion de la Finlande et de la Suède, nous serons plus forts que jamais”, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le Sénat a voté à 95 contre 1 pour ratifier l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’alliance militaire la plus puissante du monde.

En mai, les deux pays ont entamé le processus officiel de candidature à l’OTAN dans le contexte de la guerre de la Russie en Ukraine. Moscou, longtemps méfiante vis-à-vis de l’élargissement de l’OTAN, s’est opposée aux projets des deux pays de rejoindre l’alliance.

La Finlande et la Suède remplissent déjà bon nombre des conditions requises pour devenir membres de l’OTAN. Certaines des exigences incluent un système politique démocratique fonctionnel, une volonté d’assurer la transparence économique et la capacité d’apporter des contributions militaires aux missions de l’OTAN.

“Ils répondront à toutes les exigences de l’OTAN, nous en sommes convaincus”, a déclaré Biden.

Biden a accueilli les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche en mai et s’est engagé à travailler avec le Sénat – qui devait approuver l’approbation américaine des offres de l’OTAN – et les 29 autres membres de l’alliance pour intégrer rapidement la Suède et la Finlande dans le groupe.

À l’époque, Biden, flanqué du président finlandais Sauli Niinisto et du Premier ministre suédois Magdalena Andersson, avait déclaré que les deux pays « rendraient l’OTAN plus forte ». Il a qualifié leur décision d’adhérer au pacte de “victoire de la démocratie”.