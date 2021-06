Biden va rallier les dirigeants du G-7 autour d’une approche unifiée pour contrer la Chine

WASHINGTON – Le président Joe Biden fera pression sur les dirigeants du G-7 pour qu’ils prennent des mesures concrètes pour contrer l’influence mondiale croissante de la Chine samedi, deuxième jour du sommet annuel.

L’une de ces étapes sera une initiative d’infrastructure mondiale appelée « Reconstruire en mieux pour le monde ». Le plan de plusieurs milliards de dollars, dont certaines parties ont déjà été annoncées, vise à créer ce qu’un responsable de la Maison Blanche a décrit comme une alternative « de meilleure qualité » au projet d’infrastructure chinois « la Ceinture et la Route ».

La Chine développe des routes terrestres et maritimes entre l’Asie de l’Est et le reste du monde depuis près d’une décennie. Les critiques affirment que le pays a également cherché à tirer parti de ces investissements pour renforcer la bonne volonté politique et décourager les critiques à l’encontre de ses dirigeants et de ses institutions.

Le nouveau plan du G-7 sera financé en partie par les contributions américaines existantes au financement des infrastructures à l’étranger, par l’intermédiaire d’institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

L’administration Biden prévoit également de travailler avec le Congrès pour augmenter les contributions des États-Unis à la boîte à outils pour le financement du développement du G-7.

« L’espoir est qu’avec les partenaires du G-7, le secteur privé et d’autres parties prenantes, nous allons bientôt catalyser collectivement des centaines de milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures pour les pays à revenu faible et intermédiaire qui en ont besoin », a déclaré un haut responsable responsable de l’administration, qui a obtenu l’anonymat pour discuter des négociations en cours lors d’un appel avec des journalistes vendredi.

Les assistants de l’administration Biden insistent sur le fait que le projet ne consiste pas à faire choisir aux pays entre les États-Unis et la Chine.

« Il s’agit d’offrir une vision et une approche affirmatives et alternatives qu’ils voudraient choisir », a déclaré un deuxième responsable de l’administration aux journalistes lors d’un briefing vendredi.

« Ce que nous promouvons, c’est un programme confiant et positif axé sur le ralliement d’autres pays qui partagent nos valeurs sur les questions qui comptent le plus », a déclaré ce responsable.

La tâche la plus difficile de Biden samedi sera de convaincre les dirigeants du G-7 de prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce que les États-Unis appellent le « génocide et les crimes contre l’humanité » que la Chine commet contre les Ouïghours à majorité musulmane dans la province du Xinjiang.

Mais plutôt que de faire pression sur les dirigeants du G-7 pour qu’ils condamnent catégoriquement le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine, Biden adoptera une approche plus diplomatique. Le président soutiendra que l’utilisation par la Chine du travail forcé ouïghour représente une concurrence économique déloyale.

Biden « indiquera clairement au monde que nous pensons que ces pratiques sont un affront à la dignité humaine et un exemple flagrant de la concurrence économique déloyale de la Chine », a déclaré un responsable de l’administration. « Le but est d’envoyer un signal d’alarme indiquant que le G-7 est sérieux dans la défense des droits de l’homme et que nous devons travailler ensemble pour éradiquer le travail forcé de nos produits.

Mais rien ne garantit que Biden sera en mesure de convaincre le reste de ses partenaires du G-7 de prendre des mesures concrètes.

Tous les membres du G-7 ne sont pas « disposés à être aussi conflictuels envers la Chine que le demande Washington », a déclaré Denny Roy, chercheur principal au East-West Center. Le South China Morning Post.

« La plupart préféreraient avoir une relation économique constructive tout en s’opposant discrètement à certaines pratiques chinoises », a déclaré Roy. « Même le Japon, qui est généralement belliciste envers la Chine, a hésité à signer des sanctions contre la Chine pour les mauvais traitements infligés aux Ouïghours en Xinjiang. »

Et tôt samedi matin, il n’était pas encore clair si la Chine serait mentionnée nommément dans l’éventuelle déclaration publique que les dirigeants du G-7 publieront dimanche, connue sous le nom de communiqué.

« Nous insistons pour être précis dans des domaines comme le Xinjiang, où l’esclavage forcé a lieu et où nous devons exprimer nos valeurs en tant que G-7 », a déclaré un haut responsable de Biden lors du briefing. « Mais il est trop tôt pour dire ce qui se terminera en finale [communique]. »

La Chine surveille de près les réunions du G-7, et plus tôt cette semaine, un porte-parole du gouvernement à Pékin a évoqué le plan américain visant à mettre la Chine au premier plan de l’agenda du G-7.

« Ces confrontations attisées sont définitivement sur une voie peu judicieuse », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. a déclaré lors d’une conférence de presse. « Se regrouper, poursuivre une politique de bloc et former de petites cliques sont impopulaires et voués à l’échec. »

Les réunions du G-7 se termineront dimanche, après quoi Biden se rendra à Bruxelles, où il assistera à un sommet de l’OTAN lundi. Là aussi, les États-Unis préconiseront une stratégie pour contrer l’influence mondiale de la Chine.

Un responsable de l’administration Biden a déclaré que le sommet marquerait la première fois que les pays de l’OTAN « s’attaqueront directement au défi sécuritaire de la Chine dans un communiqué ».

Mais Biden est aussi devrait faire face aux mêmes défis à Bruxelles qu’il a en Angleterre : la réticence de nombreux pays européens à mettre en danger leurs liens économiques profonds avec Pékin en confrontant directement la Chine pour ses actions malveillantes et ses prétendues violations des droits de l’homme.

Mardi, Biden rencontrera des membres et des dirigeants de l’Union européenne.

À la suite de ces réunions, le président doit tenir un sommet le 16 juin à Genève avec le président russe Vladimir Poutine.