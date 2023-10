Le président Joe Biden s’apprête à appeler les Américains à soutenir Israël et l’Ukraine dans un discours diffusé depuis le Bureau Ovale.

Ce discours intervient après son voyage en Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre.

Ce ne sera que la deuxième fois que Biden prononcera un discours depuis le Bureau Ovale.

Le président américain Joe Biden s’apprête à prononcer jeudi un rare discours dans le Bureau Ovale, exhortant les Américains à soutenir Israël et l’Ukraine à ce qu’il considère comme un moment périlleux pour la démocratie dans le monde entier.

Tout juste sorti d’un voyage en Israël après les attaques du Hamas du 7 octobre, le discours du président démocrate aux heures de grande écoute plaidera en faveur d’un rôle global des États-Unis auprès des électeurs las de la guerre et des républicains isolationnistes.

L’homme de 80 ans, qui brigue un second mandat en 2024, s’apprête à demander au Congrès américain un énorme paquet commun de 100 milliards de dollars comprenant un financement pour Israël et pour la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe.

Mais son discours devrait moins porter sur l’argent que sur la présentation d’un tableau plus large aux électeurs, dans lequel la coûteuse tâche de défendre des alliés au large d’un océan est vitale pour les États-Unis eux-mêmes.

« Vous entendrez ce soir le président décrire ce moment périlleux dans lequel nous nous trouvons à l’échelle mondiale, lorsqu’il s’agit de notre sécurité nationale et de la stabilité internationale », a déclaré Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, sur MSNBC.

« Ce sera également un message au peuple américain, sur la manière dont ces conflits sont liés à nos vies ici, sur la manière dont le soutien du peuple américain et du Congrès est franchement essentiel. »

La gravité de la situation est soulignée par le fait qu’il ne s’agira que du deuxième discours de Biden derrière l’historique Resolute Desk, que les présidents ont réservé aux moments d’importance nationale clé.

‘Table des adultes’

La première a eu lieu en juin, lorsque Biden a salué un accord visant à éviter un défaut de paiement des États-Unis après une amère impasse – un accord sur lequel les Républicains sont ensuite revenus.

Le Congrès américain est paralysé depuis plus de deux semaines alors que les Républicains divisés peinent à élire un président de la Chambre, ce qui retarde l’aide à l’Ukraine.

Biden espère sortir de l’impasse en l’associant à l’aide à Israël. Il a déclaré à Tel Aviv qu’il demanderait cette semaine au Congrès un paquet « sans précédent » pour la défense d’Israël.

Le président espère désormais surfer sur une vague de couverture médiatique américaine positive concernant son voyage, le saluant comme un homme d’État mondial capable d’affronter les Républicains au Congrès.

Les Républicains « doivent se ressaisir et rejoindre ce président à la table des adultes », a déclaré le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, dans un communiqué.

Biden a joué ce rôle en rentrant chez lui mercredi, affirmant qu’il avait longuement réfléchi à la question de savoir s’il devait continuer après que la Jordanie et l’Égypte aient annulé les pourparlers après une frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza.

Le président égyptien a ensuite accepté d’ouvrir le poste frontière de Rafah avec Israël pour l’aide à Gaza.

« Si nous étions partis et que cela avait échoué, alors, vous savez, les États-Unis ont échoué, la présidence de Biden a échoué », a-t-il déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One. « Et j’ai pensé que cela valait la peine de saisir cette chance pour le faire. »

Le contraste de Trump

Sur le plan diplomatique, Biden est désormais confronté à une épreuve plus sévère, car sa démonstration personnelle de soutien à Israël signifie qu’il sera perçu dans une grande partie du monde arabe comme soutenant une invasion terrestre israélienne attendue de Gaza.

Les membres de gauche de son propre parti démocrate se sont également opposés à son soutien à Israël.

Il existe également le risque d’un conflit plus large. Les États-Unis ont déjà déployé deux porte-avions en Méditerranée pour dissuader l’Iran ou le Hezbollah libanais, tous deux alliés du Hamas, de s’impliquer.

Pendant ce temps, le soutien de Biden à Israël ne s’est pas encore traduit par un regain d’intérêt auprès des électeurs, avec sa cote de popularité en baisse, coincée entre 30 et 40 dans les sondages réalisés après les attaques mais avant la visite, a rapporté NBC.

Mais son discours se concentrera sur le leadership mondial – le contraste tacite étant celui de son probable rival en 2024, Donald Trump.

L’ancien président républicain d’extrême droite s’est attiré des critiques pour avoir qualifié le Hezbollah de « très intelligent » et critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Concernant l’Ukraine, Trump a déjà fait l’éloge du président russe Vladimir Poutine.

La Russie et la Chine seront également en arrière-plan du discours de Biden, le président américain avertissant à plusieurs reprises que les États autoritaires constituent une menace pour la démocratie mondiale.