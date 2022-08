Biden va promulguer la loi sur la réduction de l’inflation, fixant un taux d’imposition minimum de 15% sur les sociétés

[The stream is slated to start at 3:30 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Après plus d’un an de débats sur les coûts, les taxes, les crédits d’impôt et les réglementations, le président Joe Biden signe enfin son vaste projet de loi sur la fiscalité, la santé et le climat – bien qu’il s’agisse d’une version considérablement réduite du plan Build Back Better de 1,75 billion de dollars qu’il poussait pour l’année dernière.

Considérée comme une victoire majeure pour les démocrates, la nouvelle loi sur la réduction de l’inflation comprend un investissement de 369 milliards de dollars dans les politiques climatiques et énergétiques, 64 milliards de dollars pour étendre une politique en vertu de la loi sur les soins abordables afin de réduire les coûts d’assurance maladie et un impôt minimum sur les sociétés de 15% visant à entreprises qui gagnent plus d’un milliard de dollars par an.

Le programme de dépenses de 437 milliards de dollars devrait générer 737 milliards de dollars de revenus au cours de la prochaine décennie, la plus grande part provenant de la réduction des prix des médicaments pour les bénéficiaires de Medicare et des hausses d’impôts sur les sociétés. Environ 124 milliards de dollars devraient provenir d’une application accrue de l’IRS, ce qui signifie des audits plus stricts et plus fréquents pour les riches. Il est prévu de réduire le déficit de plus de 300 milliards de dollars sur une décennie.

Pour conclure un accord, Biden a dû abandonner certaines de ses pièces préférées de son original Reconstruire mieux projet de loi, y compris la garde d’enfants universelle et des réductions d’impôt pour la classe moyenne. Le sénateur démocrate conservateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale était également un retardataire démocrate jusqu’à ce que lui et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., concluent un accord pour faire avancer le projet de loi plus tôt ce mois-ci.

La sénatrice de première année Kyrsten Sinema, D-Arizona, a bloqué le passage au Sénat également divisé à la dernière minute sur une disposition qui aurait fermé la soi-disant échappatoire d’intérêt porté qui permet aux gestionnaires de capital-investissement et aux dirigeants de fonds spéculatifs de payer beaucoup plus bas taux d’imposition que la plupart des contribuables.

Le projet de loi a été adopté de justesse par le Sénat américain 51-50 le 7 août sans vote républicain. La vice-présidente Kamala Harris a exprimé le vote décisif, donnant aux démocrates une victoire.

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi vendredi par une marge de 220 contre 207.