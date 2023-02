Biden va promouvoir les victoires de l’administration dans un discours aux démocrates

PHILADELPHIE (AP) – Le président Joe Biden n’a pas annoncé de campagne de réélection, mais certains des thèmes susceptibles d’être la pièce maîtresse de cette course attendue devraient être exposés vendredi soir lorsqu’il s’adressera à une réunion nationale du Parti démocrate.

Le président se concentrera sur les réalisations de son administration en matière de création d’emplois et de stimulation de la fabrication nationale lorsque lui et le vice-président Kamala Harris se présenteront à une réunion du Comité national démocrate à Philadelphie.

Avant le discours, Biden visitera une usine de traitement de l’eau et annoncera 160 millions de dollars pour moderniser les installations d’eau de Philadelphie et remplacer 20 miles de conduites de service en plomb – dans le cadre d’un effort plus large visant à supprimer les conduites en plomb à travers le pays. Un montant supplémentaire de 340 millions de dollars servira à moderniser le système d’approvisionnement en eau de la ville.

Une grande partie de ce financement provient d’un ensemble d’infrastructures bipartisanes adopté par le Congrès en 2021 et finance également des projets ferroviaires que le président a passé cette semaine à claironner.

Avec le discours sur l’état de l’Union à venir la semaine prochaine, Biden a renouvelé ses appels à l’unité politique, ce qu’il a reconnu être incapable de réaliser malgré ses promesses de le faire en tant que candidat en 2020. Mais ces appels peuvent rapidement se transformer en bordées contre son prédécesseur, Donald Trump et la fidélité continue du Parti républicain au mouvement « Make America Great Again » de l’ancien président.

Le DNC dit que le discours de Biden soulignera comment les républicains cherchent à saper les progrès que le président dit avoir réalisés au cours de ses deux premières années – un thème qu’il a déjà commencé à aborder.

“Écoutez, ce n’est pas le parti républicain de votre père”, a déclaré le président cette semaine lors d’une collecte de fonds du DNC à New York. “C’est une autre race de chat.”

Il a ajouté, “Je ne sais pas ce qui s’est détraqué ici” avec le GOP. À l’avenir, a-t-il déclaré, les démocrates devront “préciser que nous n’allons pas accepter les républicains MAGA”.

Biden fait face à une pression croissante à Washington, où un avocat spécial enquête sur la façon dont des documents classifiés sont apparus chez lui et dans un ancien bureau, et une maison contrôlée par les républicains enquête sur tout, des procédures d’immigration de l’administration à la frontière américano-mexicaine à l’outre-mer. liens du fils du président Hunter.

Cela a rendu certains démocrates de premier plan impatients de voir Biden rester sur l’offensive politique.

“Le président essaie de résoudre les problèmes de la nation sur les infrastructures, les micropuces, la sécurité des armes à feu, les soins de santé, et je pense qu’il va en parler”, a déclaré Randi Weingarten, membre du DNC et président de l’American Fédération des enseignants. “Et puis aussi comparer (cela) au GOP, qui semble être sur un programme de vengeance.”

Le discours du président intervient la veille du jour où le DNC devrait approuver un calendrier primaire présidentiel révisé à partir de l’année prochaine qui remplacerait l’Iowa par la Caroline du Sud au premier rang. Le New Hampshire et le Nevada iraient en deuxième position, suivis de la Géorgie et du Michigan – un changement que Biden a défendu pour garantir que les électeurs de couleur aient plus d’influence sur le choix du candidat du parti à la Maison Blanche.

Le nouveau calendrier serait en grande partie sans objet à court terme si Biden se présente à nouveau, réduisant les chances d’un principal challenger démocrate majeur.

Son annonce attendue d’une campagne de réélection est encore probable dans des semaines. Mais les conseillers de Biden s’y préparent depuis des mois, prenant des dispositions en matière de personnel et préparant des lignes d’attaques politiques contre les républicains considérés comme les premiers favoris de la présidence, y compris Trump, qui a lancé sa campagne en novembre, et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

“J’ai hâte d’être à vos côtés lorsque vous vous présenterez à la présidence en 2024”, a déclaré le chef de cabinet sortant de la Maison Blanche, Ron Klain, à Biden lors d’un discours d’adieu mercredi soir.

Alan Clendenin, membre du DNC de Floride, a déclaré que Biden avait renforcé l’économie, rétabli la position mondiale des États-Unis et promu des valeurs inclusives – le contraire de ce que Trump et DeSantis représentent.

«Ils ont prédit la tristesse et le malheur. Il leur a prouvé qu’ils avaient tous tort », a déclaré Clendenin, qui a lancé une réunion du caucus DNC Southern en notant que la Floride a commencé à prendre du retard sur d’autres États dans des domaines politiques clés et en plaisantant avec son gouverneur,« C’est ce qui s’est passé lorsque vous êtes dirigé par le diable .”

Biden a dénoncé à plusieurs reprises les «républicains extrêmes de MAGA» comme une menace pour la démocratie nationale à l’approche des élections de mi-mandat de l’automne dernier, lorsque son parti a obtenu une performance plus forte que prévu. Le président a depuis travaillé pour dépeindre le GOP d’aujourd’hui aussi redevable que jamais à Trump, en disant lors de la collecte de fonds de New York: «Vous penseriez que ce qui se passerait, c’est qu’il y aurait un peu, comme nous le disons, (de) un Épiphanie.”

“Eh bien, au lieu de cela, c’est exactement le contraire”, a déclaré Biden. “Ils viennent de doubler.”

Le président aura plus de mal à faire campagne sur les futures réalisations législatives maintenant qu’une majorité républicaine à la Chambre a promis de contrecarrer l’agenda politique de la Maison Blanche à chaque tournant. Un combat à venir sur l’extension du plafond de la dette légale de la nation ne peut que durcir les affrontements partisans.

Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a déclaré que lui et la Maison Blanche continueraient de discuter des moyens d’éviter une crise du plafond de la dette. Mais, se référant aux dépenses fédérales, McCarthy a déclaré: “La voie actuelle sur laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas la maintenir.”

Biden a également suggéré que le simple fait de dénigrer les républicains ne suffira pas à élargir la base électorale de son parti. Il a reconnu que sa course de 2020 avait apporté le soutien de “pas assez, mais un bon nombre de cols bleus” et a déploré que ces électeurs “aient toujours été nos gens”.

Le président a déclaré que son parti avait vu son soutien parmi les Américains sans diplôme universitaire décliner “parce que beaucoup de gens pensent que nous les avons laissés pour compte”. Il a dit que la perception a plus à voir avec l’attitude qu’avec la politique.

Weingarten, dont le syndicat représente 1,7 million de membres, a déclaré que Biden avait raison de reconnaître les critiques selon lesquelles les démocrates peuvent être considérés comme élitistes, mais a déclaré que ces accusations provenaient d’un GOP qui n’a pas fait grand-chose pour aider les travailleurs ou les familles. En revanche, a-t-elle déclaré, Biden a solidifié les fonds de pension, promu l’adhésion aux syndicats et contribué à réduire les coûts pour les familles à faible revenu.

« Il y a beaucoup de griefs dans le pays au sujet de la perte de bons emplois syndiqués », a-t-elle déclaré. “Indépendamment de ce qui s’est passé dans le passé, je dirais que Joe Biden est le président d’un travailleur.”

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le Michigan, et non le Nevada, devrait se classer cinquième.

Will Weissert, Associated Press