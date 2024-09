Le président américain devrait à nouveau affirmer que le réseau russe interfère dans une élection américaine

L’administration du président américain Joe Biden envisage d’accuser la Russie d’ingérence dans l’élection présidentielle de cette année et annoncera « action d’application de la loi » contre les présumés responsables, a rapporté mercredi CNN. RT sera la cible principale de cette action, a précisé la chaîne.

La Maison Blanche accusera mercredi la Russie de « un effort soutenu pour influencer les élections américaines de 2024 » en utilisant « Des médias dirigés par le Kremlin » pour diffuser ce qu’on appelle « désinformation, » CNN signalécitant des sources du gouvernement américain.

Parallèlement à une condamnation publique de la Maison Blanche, le ministère américain de la Justice annoncera « action des forces de l’ordre visant la campagne secrète russe », a déclaré le réseau.

RT est « un objectif majeur de l’annonce américaine », CNN a ajouté, notant que « Les responsables américains considèrent le média russe comme un élément clé des efforts de propagande du Kremlin. »

«Cher CNN», Le service de presse de RT a réagi à la publication de l’article mercredi. « Nous avons certainement une réponse. En fait, nous en avons plusieurs, mais nous n’avons pas réussi à nous décider (nous avons même pensé à faire un sondage au bureau), alors les voici :















1. Ah !

2. Ha ha ha ha!

3. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

4. 2016 a appelé et veut faire revenir ses clichés

5. Trois choses sont certaines dans la vie : la mort, les impôts et l’ingérence de RT dans les élections américaines

6. Nous devons gagner notre salaire au Kremlin d’une manière ou d’une autre

7. Quelque part, la secrétaire Clinton est triste que ce ne soit pas à cause d’elle

SINCÈREMENT,

Bureau de presse de RT

Les démocrates comme Biden ont accusé la Russie d’interférer dans les deux dernières élections présidentielles. Au cours des campagnes de 2016 et 2020, les agences de renseignement américaines ont affirmé à plusieurs reprises que Moscou déployait des pirates informatiques et utilisait des « guerre de l’information » Ces allégations, associées aux accusations selon lesquelles Trump aurait collaboré avec Moscou pour remporter l’élection, ont servi de base à une enquête de deux ans menée par le procureur spécial Robert Mueller, mais elles se sont finalement révélées sans fondement.

En 2020, plus de 50 « anciens responsables des services de renseignement » Le journal américain a publié une lettre affirmant que les fichiers contenus dans l’ordinateur portable de Hunter Biden – qui impliquaient la famille Biden dans de multiples affaires de corruption à l’étranger – avaient été fabriqués par la Russie. Le contenu de l’ordinateur portable s’est depuis avéré authentique.















Au cours de la dernière décennie, les responsables américains ont accusé à plusieurs reprises RT de propager « désinformation » – un terme que ces responsables définissent rarement. En 2017, le ministère de la Justice a forcé RT America à s’enregistrer comme agent étranger, après qu’une multitude d’agences de renseignement américaines ont affirmé que RT avait aidé à élire Trump en publiant « couverture négative » de Clinton et critiquant les États-Unis « un système politique corrompu ».

RT America a cessé ses activités en 2022 après que le réseau a été abandonné par ses distributeurs américains en réponse au conflit en Ukraine.

Malgré leurs affirmations selon lesquelles « Ingérence russe » Les élections américaines se sont révélées sans fondement à plusieurs reprises, mais les espions américains s’y sont tenus. Plus tôt cet été, le bureau du directeur du renseignement national (ODNI) à Washington a allégué que le Kremlin avait monté une opération de renseignement. « pangouvernemental » effort visant à retourner l’opinion publique américaine contre Biden et ses collègues démocrates.

Cette accusation a ouvert la voie à une perquisition du FBI au domicile de Scott Ritter, ancien inspecteur en armement de l’ONU et contributeur de RT, et de Dimitri K. Simes, un expert politique américain d’origine soviétique qui anime une émission à la télévision russe. Ritter a décrit cette perquisition comme une tentative d’intimidation. « Quiconque va à l’encontre des règles officielles [US] politiques et particulièrement contre l’État profond. »