LE PRÉSIDENT Joe Biden va lancer une étude sur l’ajout de sièges à la Cour suprême et d’autres propositions de réforme pour pousser un programme libéral.

C’était l’une des promesses qu’il a faites lors du procès de campagne et a été fortement critiquée par les républicains.

En octobre de l'année dernière, Biden a déclaré qu'il n'était « pas fan » de l'option d'emballage judiciaire

La commission sera présidée par l’ancien avocat de la Maison Blanche Bob Bauer et Cristina Rodríguez, professeur à la faculté de droit de Yale et ancien sous-procureur général adjoint.

Il enquêtera sur la question de l’élargissement potentiel de la Cour et tiendra des réunions publiques pour entendre les arguments des experts et des parties intéressées.

« Le but de la Commission est de fournir une analyse des principaux arguments dans le débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême, y compris une évaluation du bien-fondé et de la légalité de certaines propositions de réforme », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

«Les sujets qu’il examinera incluent la genèse du débat sur la réforme; le rôle de la Cour dans le système constitutionnel; l’ancienneté et le taux de rotation des juges à la Cour; la composition et la taille de la Cour; et la sélection des affaires, les règles et les pratiques de la Cour. »

La Maison Blanche a déclaré qu’elle entendrait les arguments présentés des deux côtés avant de terminer un rapport complet dans les 180 jours suivant sa réunion publique.

En octobre, Biden a déclaré qu’il « n’était pas un partisan » de l’option « cour-emballage », qui vise à augmenter le nombre de sièges sur le tribunal pour diluer l’influence de la majorité conservatrice.

Six des neuf juges du tribunal sont des juristes conservateurs.

Sa colistière Kamala Harris a également déclaré qu’elle était prête à emballer le tribunal, mais Biden a ajouté lors de la mairie qu’il n’était pas un « fan » de l’emballage du tribunal.

«Emballer la cour» était un terme d’argot inventé pendant l’administration du président Franklin D. Roosevelt après qu’il ait proposé une loi pour ajouter jusqu’à six juges de la Cour suprême pour chaque juge siégeant de plus de 70 ans et six mois.

Biden a déclaré lors d’un entretien de «60 minutes» en octobre dernier que son administration étudierait une éventuelle réforme de la Cour suprême au-delà de la simple ajout de sièges à la Cour.

« Ce n’est pas une question de classement judiciaire », a déclaré Biden lors de l’interview. « Il y a un certain nombre d’autres choses dont nos constitutionnalistes ont débattu et j’ai regardé pour voir quelles recommandations cette commission pourrait faire. »

