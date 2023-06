Biden va étendre le statut juridique à 4 nationalités, renversant Trump mais en irritant certains

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’administration Biden a déclaré mardi qu’elle prolongerait de 18 mois le statut juridique de plus de 300 000 personnes du Salvador, du Honduras, du Nicaragua et du Népal, décevant certains défenseurs et membres du Congrès qui cherchaient une offre plus généreuse.

Les extensions offrent « une sécurité et une protection continues » à ceux qui se trouvent déjà légalement aux États-Unis avec un statut de protection temporaire, qui doit bientôt prendre fin en vertu des décisions de l’ère Trump, a déclaré le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Alors que la décision profite à environ 334 000 personnes des quatre pays, dont 239 000 d’El Salvador, certains avaient espéré un geste beaucoup plus radical, y compris une éligibilité élargie pour les arrivées plus récentes d’El Salvador, du Honduras, du Nicaragua et du Venezuela.

Le sénateur américain Bob Menendez, un démocrate du New Jersey qui a fortement fait pression sur la Maison Blanche pour obtenir des prolongations, a applaudi cette mesure, mais a ajouté qu’elle « ne va tout simplement pas assez loin » et a suggéré qu’elle « peut avoir été motivée en partie par des calculs politiques au lieu d’une politique saine. raison d’être et les conditions de chaque pays.

Joaquin Castro, un démocrate du Texas et membre de la Chambre qui faisait partie des 116 membres du Congrès qui ont signé une lettre en mai demandant une expansion, a déclaré que l’administration « a laissé la peur politique plutôt que les préoccupations humanitaires guider sa décision ».

L’administration a utilisé de manière agressive le TPS, une loi de 1990 qui permet aux personnes déjà aux États-Unis de rester par tranches de 18 mois si le secrétaire à la Sécurité intérieure détermine que des catastrophes naturelles ou des troubles civils les empêchent de rentrer chez eux en toute sécurité.

Sous la surveillance de Biden, le nombre de personnes éligibles a grimpé de plus de 70% pour atteindre près d’un million de personnes en décembre, inversant une tendance de l’ère Trump, selon une analyse du Cato Institute, qui plaide pour plus d’immigration. TPS englobe 15 pays, dont le Vénézuélien et l’Ukraine, contre 10 auparavant.

Les extensions annoncées mardi s’appliqueront à environ 239 000 Salvadoriens jusqu’au 9 mars 2025, environ 76 000 Honduriens jusqu’au 5 juillet 2025, environ 14 500 Népalais jusqu’au 24 juin 2025 et environ 4 000 Nicaraguayens jusqu’au 5 juillet 2025.

Mais les bénéficiaires du TPS d’Amérique centrale doivent avoir vécu aux États-Unis pendant plus de deux décennies pour être éligibles, ce qui a suscité des critiques de la part des défenseurs selon lesquels l’administration n’a pas pris en compte les troubles récents dans des pays comme le Nicaragua, qui est devenu l’année dernière l’une des principales sources de la migration vers le TPS américain pour El Salvador a été accordée après un tremblement de terre dans ce pays d’Amérique centrale en 2001 et pour le Honduras et le Nicaragua après un ouragan en 1998.

Les partisans ont également poussé à inclure le Guatemala, dont les habitants n’ont jamais été éligibles au TPS.

Bien que rien dans l’annonce de mardi n’empêche l’administration d’étendre ultérieurement le TPS, les perspectives immédiates semblaient plus sombres.

« C’est une déception », a déclaré Berta Sanles, qui vit aux États-Unis sans statut légal depuis son arrivée du Nicaragua avec son mari et sa fille de 6 ans il y a plus de deux décennies. La résidente de Miami dit cependant qu’elle garde espoir.

Krish O’Mara Vignarajah, directeur général du Service luthérien de l’immigration et des réfugiés, a déclaré que les extensions sont « un soulagement bienvenu pour des centaines de milliers de personnes qui ont trouvé la sécurité aux États-Unis, dont beaucoup ont élu domicile dans ce pays depuis des décennies ». Mais elle l’a également qualifiée d' »occasion manquée d’étendre les protections aux arrivées plus récentes, dont le retour au danger ne serait pas moins dévastateur ».

Le TPS a été absent d’une série de mesures de la carotte et du bâton que l’administration a annoncées ces derniers mois autour de la fin des restrictions d’asile liées à la pandémie le 11 mai, connues sous le nom de Titre 42. Elles incluent la libération conditionnelle pour jusqu’à 30 000 personnes par mois. de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua ou du Venezuela et, d’un autre côté, une interdiction virtuelle de l’asile pour ceux qui se rendent à la frontière américaine et entrent illégalement dans le pays après avoir traversé un autre pays, comme le Mexique.

Les rédacteurs d’Associated Press Gisela Salomon à Miami et Stephen Groves à Washington ont contribué.