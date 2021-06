Biden va doubler les efforts des États-Unis pour faire vacciner davantage d’Américains d’ici le 4 juillet

Le président présentera également « une approche panaméricaine » de sa campagne de vaccination, qui mobilisera des organisations nationales, des partenaires communautaires et confessionnels, des célébrités, des athlètes et d’autres groupes influents, a déclaré le responsable.

« Les mesures annoncées permettront de se faire vacciner encore plus facilement, de mobiliser le pays autour des efforts de sensibilisation et d’éducation aux vaccins, et d’inciter à la vaccination », a déclaré le responsable à NBC News.

Mardi, plus de 162 millions d’adultes américains, soit 62,8% des personnes de 18 ans et plus, ont reçu au moins un vaccin Covid, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 133 millions d’adultes américains sont entièrement vaccinés, selon le CDC.

Il y a eu en moyenne 1,2 million de vaccins Covid administrés chaque jour au cours de la semaine dernière aux États-Unis. Mais certaines des données du long week-end férié sont incomplètes, donc les taux de vaccination peuvent être plus élevés.

Les experts en santé publique affirment que l’objectif de vaccination de Biden peut constituer un défi pour son administration, car les États-Unis ont déjà vacciné les personnes les plus enthousiastes à l’idée de se faire vacciner.