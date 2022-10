Biden va déployer de nouvelles directives aux universités pour protéger l’accès au marquage de la parole 100 jours après l’annulation de Roe

Le président Joe Biden prévoit de souligner les efforts du GOP pour faire reculer l’accès à l’avortement dans un discours mardi marquant 100 jours depuis que la Cour suprême a annulé le droit constitutionnel de Roe v. Wade de mettre fin à une grossesse non désirée.

Plus d’une douzaine d’États dirigés par les républicains ont effectivement interdit les avortements depuis la décision du tribunal Dobbs c. Jackson qui a rendu cette autorité aux États, dont la plupart ne permettent pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste. Les changements ont touché près de 30 millions de femmes en âge de procréer, dont 22 millions n’ont pas accès à l’avortement après six semaines, selon la Maison Blanche.

“Les interdictions extrêmes d’avortement ont des conséquences qui vont au-delà de l’avortement, y compris des rapports faisant état de femmes se voyant refuser l’accès aux ordonnances et à la contraception nécessaires dans les pharmacies et sur les campus universitaires”, a écrit Jennifer Klein, directrice du White House Gender Policy Council, dans une note de service avant Réunion de Biden avec son groupe de travail sur l’accès aux soins de santé génésique.

Biden et le vice-président Kamala Harris prévoient de prendre la parole lors de l’événement, déployant de nouvelles directives du ministère de l’Éducation rappelant aux universités leurs exigences pour protéger l’accès à l’avortement ainsi que 6 millions de dollars de nouvelles subventions pour protéger et étendre les services de reproduction, selon Klein. note.

Le discours intervient un mois après les élections de mi-mandat où les démocrates risquent de perdre le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès, donnant à Biden l’occasion de mettre en évidence le travail de l’administration sur l’avortement et essentiellement de faire campagne pour les candidats enfermés dans des courses serrées.

Les républicains au Congrès cherchent déjà à restreindre davantage l’accès à l’avortement. Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud a introduit une interdiction nationale de l’avortement qui entraînerait une peine de prison pour les médecins qui les pratiquent.