La poursuite de l’assistance aux deux pays est « vitale » pour la sécurité américaine, a déclaré le président.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il demanderait au Congrès d’approuver un « sans précédent » programme d’aide militaire à Israël et à l’Ukraine, arguant que les fonds constitueraient un « investissement intelligent » pour Washington.

Dans un discours prononcé jeudi soir depuis le Bureau Ovale, Biden a plaidé en faveur d’un renforcement du soutien américain à Kiev et à Jérusalem-Ouest, déclarant que les États-Unis « la nation essentielle » lequel « maintient le monde ensemble. » Il a déclaré qu’il soumettrait un plan de dépenses aux législateurs vendredi.

« Je vais envoyer au Congrès une demande de budget urgente pour financer les besoins de sécurité nationale de l’Amérique et soutenir nos partenaires essentiels, notamment Israël et l’Ukraine », il a continué. « C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations », [and] aidez-nous à garder les troupes américaines hors de danger.

Biden a poursuivi en disant que l’assistance militaire à des partenaires comme Israël et l’Ukraine est « vital » pour les intérêts de sécurité des États-Unis. Il a prévenu que « Le chaos pourrait s’étendre à d’autres parties du monde » si Washington ne parvient pas à agir contre « les terroristes » et « dictateurs » affirmant que le Hamas et la Russie cherchent à « anéantir complètement une démocratie voisine ».

Bien que la Maison Blanche n’ait pas divulgué les détails de la demande de budget, elle devrait coûter 105 milliards de dollars, dont 60 milliards de dollars pour l’Ukraine et 14 milliards de dollars supplémentaires pour Israël, selon des sources citées par Associated Press. Il consacrerait également 14 milliards de dollars à la sécurité des frontières américaines, 7 milliards de dollars à la région Indo-Pacifique – qui couvre l’aide à Taiwan – et 10 milliards de dollars à des projets humanitaires.

Le président a déclaré que l’aide serait un « un engagement sans précédent en faveur de la sécurité d’Israël » et aiderait à financer le système de défense antimissile Iron Dome du pays, dans l’espoir de lui donner une « avantage militaire qualitatif ». Les dépenses ukrainiennes, quant à elles, serviraient à financer la poursuite des expéditions d’armes vers Kiev et à reconstituer les stocks américains.

La Maison Blanche a exprimé son ferme soutien à Israël depuis l’attaque terroriste meurtrière du Hamas le 7 octobre, que Biden a comparée à « 15 9/11 » lors d’une visite dans le pays en début de semaine. Israël a répondu à l’assaut par des vagues de frappes aériennes sur Gaza. Au moins 1 400 Israéliens et environ 3 500 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats ce mois-ci, selon les responsables des deux camps.

Ces derniers jours, l’administration Biden a cherché à plusieurs reprises à lier le soutien américain à l’Ukraine et à Israël. Dans des commentaires au Washington Post, un responsable anonyme a déclaré que cette décision aiderait à surmonter la résistance d’un groupe de républicains qui soutiennent ouvertement Israël mais s’opposent à une aide supplémentaire à l’Ukraine.