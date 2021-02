Le président Joe Biden continuera à examiner et à annuler plusieurs des politiques d’immigration radicales de l’administration Trump mardi, notamment en introduisant un groupe de travail pour réunifier les familles et en signant un décret qui passe en revue les «protocoles de protection des migrants».

Le groupe de travail, qui sera dirigé par le secrétaire de la Sécurité intérieure, s’emploiera à identifier les enfants et les parents ou tuteurs séparés à la frontière, facilitera et permettra la réunification des enfants avec leurs familles, puis fournira un rapport au président. sur les recommandations visant à garantir que le gouvernement fédéral ne dispose pas de politiques qui séparent les familles, ont déclaré des hauts fonctionnaires de l’administration.

Au moins 628 parents séparés de leurs enfants à la frontière sont toujours portés disparus en décembre. L’administration de l’ancien président Donald Trump avait une politique de «tolérance zéro» qui séparait les enfants et leurs parents ou tuteurs à la frontière américano-mexicaine.

Le groupe de travail, qui sera composé de représentants du gouvernement tels que les secrétaires d’État et de la Santé et des Services sociaux, consultera également les personnes touchées par les politiques et leur apportera leur contribution.

«Le plus grand défi auquel le groupe de travail est confronté est de continuer à identifier les enfants et les familles qui continuent d’être séparés, puis de faire des recommandations pour enfin les unir», ont déclaré de hauts responsables.

Biden signera également un décret qui passera en revue les «Protocoles de protection des migrants», ou MPP.

Le programme a obligé les migrants demandeurs d’asile à attendre dans les villes frontalières mexicaines en attendant de plaider leur cause devant un juge. Alors que l’administration de Biden avait précédemment interrompu le programme, une partie de l’examen du décret consistera à déterminer un processus permettant aux personnes ayant des affaires actives de poursuivre leurs affaires et non « simplement languir au Mexique en attendant une décision ou l’opportunité de défendre leur cause. », Ont déclaré des hauts responsables de l’administration.

Les décrets devaient auparavant être introduits et signés vendredi dernier. Cependant, le retard dans la confirmation d’Ali Mayorkas au poste de secrétaire de la Sécurité intérieure a fait reculer les ordres exécutifs. Mayorkas, qui devrait être confirmé mardi après-midi, présidera le groupe de travail.

Les décrets de Biden créeront également un cadre pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la migration vers la frontière sud des États-Unis en provenance principalement de pays d’Amérique centrale, comme le Guatemala, le Honduras et El Salvador, et travailleront avec les gouvernements étrangers ainsi que les organisations internationales pour créer des opportunités de traiter les migrants qui demandent l’asile dans cette région.

En outre, Biden signera un décret qui rétablira un groupe de travail de l’ère Obama appelé le Groupe de travail sur les nouveaux américains pour aider à intégrer les immigrants dans les communautés américaines. Le décret demandera également aux agences gouvernementales de procéder à un examen des réglementations et des politiques qui «dressent des barrières à notre système d’immigration légale», selon la Maison Blanche.

Ce sont les derniers décrets que Biden a signés au cours de ses premières semaines en fonction.

Au cours de ses premiers jours de fonction, Biden a annulé l’interdiction de voyager de Trump dans plusieurs pays à majorité musulmane et a arrêté la construction du mur frontalier à la frontière américano-mexicaine. Il a également envoyé un projet de loi sur l’immigration au Congrès qui décrit un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour les migrants vivant aux États-Unis sans statut juridique.

