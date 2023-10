Biden va couper la Chine de davantage de puces Nvidia et étendre les restrictions à davantage de pays

Par Alexandra Alper, Karen Freifeld et Stephen Nellis

WASHINGTON (Reuters) – L’administration Biden a annoncé mardi qu’elle prévoyait d’interrompre les expéditions vers la Chine de puces d’intelligence artificielle plus avancées conçues par Nvidia et d’autres, dans le cadre d’une série de mesures visant à empêcher Pékin d’obtenir des technologies américaines de pointe pour renforcer son réseau. militaire.

Les règles, décrites par de hauts responsables de l’administration lors d’un point de presse lundi soir, limitent un plus grand nombre de puces avancées et d’outils de fabrication de puces à un plus grand nombre de pays, dont l’Iran et la Russie, et mettent sur liste noire les concepteurs de puces chinois Moore Thread et Biren.

Les nouvelles mesures visent à entraver le développement militaire de la Chine en comblant les lacunes des réglementations publiées en octobre dernier et seront probablement mises à jour « au moins une fois par an », selon la secrétaire du Département du Commerce, Gina Raimondo.

L’objectif est de limiter l’accès de la Chine aux « semi-conducteurs avancés qui pourraient alimenter les percées en matière d’intelligence artificielle et d’ordinateurs sophistiqués qui sont essentiels aux applications militaires (chinoises) », a-t-elle déclaré, soulignant que l’administration ne cherchait pas à nuire économiquement à Pékin.

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre technologique qui dure depuis des années, mais les restrictions radicales imposées en octobre dernier ont encore intensifié les tensions entre les superpuissances.

COUP DE CHIPS UNIQUEMENT EN CHINE

Dans une déclaration suite à la publication des règles, Nvidia, concepteur de puces IA de premier plan, a déclaré qu’il se conformait à la réglementation et ne s’attendait pas à « un impact significatif à court terme sur nos résultats financiers ».

La société a fabriqué des puces telles que l’A800 et le H800 qui respectent les règles précédentes pour continuer à vendre en Chine, et AMD, également touchée par les règles, a déclaré qu’elle prévoyait une stratégie similaire.

L’activité de Nvidia a grimpé en flèche depuis l’imposition des règles de l’année dernière, car ses puces uniquement chinoises sont toujours meilleures que les alternatives. L’entreprise de la Silicon Valley vend actuellement presque toutes les puces qu’elle peut se procurer, car la demande mondiale dépasse l’offre, mais elle serait affectée à long terme alors que les sociétés chinoises de puces cherchent à combler les vides laissés par les entreprises américaines.

Les puces A800 et H800 de Nvidia seront touchées par la nouvelle réglementation, en raison d’un changement dans les paramètres des puces visant à capturer un plus grand nombre de puces.

Mais les règles exempteront la plupart des puces grand public utilisées dans les ordinateurs portables, les smartphones et les jeux, même si certaines seront soumises à des exigences de licence et de notification de la part des autorités américaines.

« Le fait est que la Chine, même après la mise à jour de cette règle, importera des États-Unis des centaines de milliards de dollars de semi-conducteurs », a déclaré Raimondo, soulignant que le but de ces mesures n’était pas de marteler les entreprises américaines.

Les règles précédentes imposaient un test à deux volets qui mesurait à la fois les performances informatiques d’une puce et sa capacité à communiquer avec d’autres puces, une mesure importante dans les supercalculateurs d’IA où des milliers de puces sont enchaînées pour analyser d’énormes quantités de données.

Nvidia et Intel ont créé des puces spéciales pour le marché chinois qui conservaient de puissantes capacités informatiques mais limitaient les vitesses de communication pour rester dans les limites des règles précédentes.

Biren et Moore Thread, dont les fournisseurs américains seront désormais confrontés à des exigences strictes en matière de licence avant de leur expédier des produits, sont toutes deux des startups chinoises fondées par d’anciens employés de Nvidia en Chine et visent à concurrencer le géant américain des puces d’IA.

Les règles publiées mardi éliminent les limites de vitesse de communication et se concentrent sur les performances informatiques, ce qui aura pour effet d’arrêter les ventes des puces Nvidia A800 et H800 pour le marché chinois, selon un haut responsable de l’administration.

Les autorités américaines ont ajouté mardi une nouvelle mesure visant à restreindre les puces qui dépassent un certain niveau de « densité de performances », une mesure axée sur la quantité de puissance de calcul pouvant être contenue dans une quantité donnée de silicium, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Le haut responsable de l’administration a déclaré que cette règle visait à empêcher les entreprises d’essayer de contourner les restrictions sur les puces complètes en utilisant une technologie appelée « chiplets », où les entreprises pourraient essayer de rassembler de petits morceaux appelés chiplets dans une grande puce qui viole les règles.

Reuters a rapporté en juillet que les chipsets étaient devenus un élément essentiel de la stratégie technologique chinoise visant à faire progresser son industrie des puces, et les analystes ont déclaré que les entreprises chinoises pourraient utiliser cette technologie pour échapper aux restrictions américaines.

LICENCES ÉLARGIES

Les nouvelles mesures étendent également les exigences en matière de licences pour les exportations de puces avancées vers plus de 40 pays supplémentaires qui présentent des risques de détournement vers la Chine et sont soumis à un embargo américain sur les armes, ont indiqué les responsables.

Cette mesure semble s’appuyer sur une lettre reçue par Nvidia en août, décrite comme limitant les expéditions de ses puces A100 et H100 au-delà de la Chine vers d’autres régions, notamment certains pays du Moyen-Orient.

Confirmant un rapport de Reuters, les puces ne pourront pas être envoyées à des unités d’entreprises situées n’importe où dans le monde si leurs sociétés mères ont leur siège en Chine, à Macao et dans d’autres pays sous embargo sur les armes. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une tentative visant à empêcher que les puces soient introduites illégalement en Chine ou que les sociétés mères chinoises y aient accès à distance.

L’administration Biden a également imposé à 21 pays en dehors de la Chine une exigence de licence pour les outils de fabrication de puces et a élargi la liste des équipements interdits d’entrée dans ce pays.

Les responsables ont pris soin de souligner que les responsables chinois avaient été avertis de l’arrivée des règles par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, confirmant un précédent rapport de Reuters.

(Reportage d’Alexandra Alper, Karen Freifeld, Stephen Nellis, David Shepardson et Max A. Cherney ; édité par Chris Sanders et Jamie Freed)