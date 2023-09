Biden va contraster fortement son plan économique avec celui du GOP alors que la fermeture se profile

WASHINGTON — Le président Joe Biden prononcera jeudi un discours contrastant ses politiques intérieures «Bidenomics» avec ce que la Maison Blanche a surnommé «MAGAnomics», une référence dans un discours prononcé jeudi alors que les deux parties continuent de se disputer sur le budget avec une éventuelle fermeture du gouvernement. l’horizon.

Le discours économique intervient au milieu d’une confrontation budgétaire au Congrès où les républicains radicaux à la Chambre des représentants exigent des coupes trop importantes pour être adoptées par le Sénat contrôlé par les démocrates.

Le Congrès a un peu plus de deux semaines pour adopter les douze projets de loi de crédits et obtenir la signature de Biden. Ne pas le faire d’ici le 30 septembre entraînerait une fermeture du gouvernement, ce qui entraînerait le licenciement de travailleurs, la fermeture d’agences et la mise en péril de nombreux programmes essentiels. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a critiqué mercredi les républicains du Congrès pour ne pas être parvenus à un accord.

« La fermeture ne devrait pas avoir lieu », a déclaré Jean-Pierre. « C’est le travail du Congrès : éviter un arrêt. »

C’est la deuxième impasse en matière de dépenses cette année. Au printemps, les républicains de la Chambre des représentants ont refusé de relever le plafond de la dette sans faire de concessions en matière de réduction des coûts. Le problème est maintenant que la ligne dure du House Freedom Caucus cherche à réduire ses dépenses pour l’exercice 2024 à 1,47 billion de dollars, soit environ 120 milliards de dollars, conformément à ce que Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ont convenu plus tôt cette année.

« Nous sommes déjà d’accord », a déclaré Jean-Pierre. « Il y a eu un accord bipartisan sur la manière de faire avancer le budget sur lequel ils ont voté. Un accord est un accord. Ils doivent tenir parole et garder le gouvernement ouvert. »

La vision MAGAnomics qui sera présentée par Biden est basée sur le budget publié en juin par le Comité d’étude républicain, a écrit la conseillère principale de la Maison Blanche, Anita Dunn, dans une note avant le discours du président. Les principes fondamentaux du plan républicain que l’administration attaque sont la réduction des impôts pour les Américains et les entreprises les plus riches, la réduction des programmes de protection sociale comme la sécurité sociale et Medicare et l’élimination de la capacité de Medicare à négocier les prix des médicaments ainsi que le plafonnement de l’insuline.

« Alors que le Sénat avance des projets de loi bipartites conformément à l’accord budgétaire que le président a négocié avec le président McCarthy en juin, les Républicains de la Chambre ont choisi une voie très différente – en proposant une série de projets de loi imprudents et partisans qui videraient de leur substance des programmes qui comptent pour des millions de familles qui travaillent dur. « , a écrit Dunn.

Biden, dans son discours, expliquera combien de dispositions sont impopulaires auprès des Américains ordinaires.

« Les républicains de la Chambre des représentants ont naturellement été réticents à vanter le budget MAGAnomics – mais la Maison Blanche va consacrer une grande partie de cet automne à le faire à leur place », a écrit Dunn. « [Biden] utilisera le discours d’aujourd’hui pour tenir les républicains de la Chambre responsables de l’ensemble du programme MAGAnomics et opposer MAGAnomics à sa vision économique.