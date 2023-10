Biden va construire une nouvelle section du mur frontalier

L’administration a révélé son intention de construire davantage de barrières – rompant ainsi la promesse de campagne du président – ​​dans un contexte de crise des migrants.

L’administration de Joe Biden a abandonné l’engagement de campagne du président contre la construction de nouvelles barrières à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, affirmant qu’elle construirait une nouvelle section du mur controversé commencé par son prédécesseur Donald Trump pour aider à endiguer le flux important d’étrangers illégaux dans le pays.

« Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales aux États-Unis dans les zones du projet. » Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré mercredi dans un dossier public.

Le besoin est si criant, en fait, que l’administration renoncera à des dizaines de lois et réglementations fédérales pour accélérer le projet, qui sera construit dans le comté de Starr, au Texas, a concédé Mayorkas. La région connaît « entrée illégale élevée » par les migrants vers les États-Unis, a-t-il ajouté. Le comté de Starr se trouve dans un secteur de la vallée du Rio Grande où les agents de la patrouille frontalière ont rencontré plus de 245 000 étrangers illégaux tentant de passer aux États-Unis entre octobre et août derniers.

Cette décision intervient dans un contexte de crise frontalière qui s’est propagée des États du sud des États-Unis à des villes dirigées par les démocrates comme New York et Chicago. Le maire de New York, Eric Adams, a averti le mois dernier que l’afflux d’étrangers illégaux « détruira la ville de New York. »

Les alliés démocrates de Biden privilégient depuis longtemps des politiques frontalières laxistes, vantant leurs communautés comme « villes sanctuaires » mais avec la crise qui frappe maintenant et les étrangers illégaux sont transportés par bus vers leurs régions, l’ambiance a changé. Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré mardi que le rythme des arrivées de migrants avait créé un « situation intenable ».

Biden a promis lors de sa campagne présidentielle de 2020 qu’il n’autoriserait plus la construction de barrières frontalières aux États-Unis. S’adressant à un groupe de journalistes noirs et hispaniques trois mois seulement avant les élections, il a juré : « Il n’y aura pas un autre pied de mur construit sur mon administration, n°1. »

Dès son premier jour de mandat, il a publié un décret révoquant la déclaration d’urgence que l’ancien président Trump avait utilisée pour détourner les fonds de la défense vers la construction du mur. Il a qualifié les barrières frontalières de « un gaspillage d’argent qui détourne l’attention des véritables menaces qui pèsent sur notre sécurité intérieure. »

Trump, qui est le principal candidat républicain face à Biden à l’élection présidentielle de 2024, s’est moqué de son successeur pour avoir changé de cap sur le mur frontalier. « Tellement intéressant de voir le Crooked Joe Biden enfreindre toutes les lois environnementales du livre pour prouver que j’avais raison lorsque j’ai construit 560 miles. . . d’un tout nouveau et magnifique mur frontalier », Trump a déclaré jeudi dans un article de Truth Social. Il ajouta, « Joe Biden s’excusera-t-il auprès de moi et de l’Amérique d’avoir mis si longtemps à bouger et d’avoir permis à notre pays d’être inondé de 15 millions d’immigrants illégaux, venus de lieux inconnus ? J’attendrai ses excuses.

Le financement frontalier approuvé par le Congrès sous l’ère Trump servira à financer le nouveau projet de mur. Le financement aurait expiré si l’argent n’avait pas été dépensé au cours de l’exercice financier en cours du gouvernement.

