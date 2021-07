Biden va commencer l’évacuation des Afghans qui ont aidé l’armée américaine

Le 1er lieutenant de l’armée américaine Benjamin Riley (à droite) et un interprète de l’équipe de reconstruction provinciale de Zabul (au centre) rencontrent un villageois lors d’une patrouille vers la rivière Arghandab, en Afghanistan, le 19 juillet 2011.

WASHINGTON – L’administration Biden commencera ce mois-ci des vols d’évacuation pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé les forces de la coalition américaine et de l’OTAN pendant la plus longue guerre des États-Unis.

Un haut responsable de la Maison Blanche, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat afin de partager les détails de l’effort, a déclaré que les départements d’État, de la Défense et de la Sécurité intérieure superviseraient la tâche de reloger en toute sécurité les ressortissants afghans.

« Pour la sécurité opérationnelle, nous n’aurons pas de détails supplémentaires sur le départ des vols, mais nous respecterons l’engagement du président de commencer les vols ce mois-ci », a déclaré le responsable.

L’effort interagences, baptisé Opération Allies Refuge, fait suite aux préoccupations soulevées à Capitol Hill et ailleurs quant à savoir si le Département d’État pourrait surmonter un arriéré de plus de 10 000 visas d’immigrant spéciaux pour les Afghans éligibles avant que les troupes américaines restantes ne se retirent du pays.

Alors que les talibans progressent rapidement sur le champ de bataille, certains craignent que les Afghans qui ont aidé les forces américaines ne fassent l’objet de représailles.

En avril, Biden a ordonné le retrait complet d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis. La semaine dernière, Biden a donné un calendrier mis à jour et a déclaré que la mission militaire américaine en Afghanistan se terminerait d’ici le 31 août.

« Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation », a déclaré Biden jeudi dans des remarques à la Maison Blanche. « C’est aux Afghans de prendre les décisions concernant l’avenir de leur pays », a-t-il ajouté.

Dans une autre fin symbolique du plus long conflit militaire américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et les chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ont rencontré le général de l’armée américaine Scott Miller, l’ancien haut commandant américain en Afghanistan, sur la ligne de vol mercredi matin à Joint Base Andrews.

Miller, le dernier commandant quatre étoiles américain à avoir servi sur le terrain en Afghanistan, a démissionné de ses fonctions lundi, près de trois ans après avoir pris la direction de la guerre.