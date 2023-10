Biden va annoncer une nouvelle aide militaire à Israël après l’attaque du Hamas, selon Blinken

L’administration Biden se prépare à envoyer une assistance militaire supplémentaire à Israël pour s’assurer qu’il dispose de tout ce dont il a besoin pour repousser l’attaque du Hamas depuis Gaza, a déclaré dimanche le secrétaire d’État américain Antony Blinken, confirmant que des civils américains figuraient parmi les personnes tuées et capturées. otage.

S’adressant à l’état de l’Union de CNN, Blinken a déclaré qu’une aide supplémentaire pour Israël serait probablement annoncée d’ici la fin de la journée. Il a déclaré que le gouvernement américain avait reçu des informations faisant état de « plusieurs Américains » tués dans les combats, ainsi que de « informations faisant état de disparitions américaines ».

L’ambassadeur israélien à Washington, Michael Herzog, a ajouté aux inquiétudes des ressortissants américains en déclarant : Renard et amis qu’il y avait des dizaines d’Américains parmi les otages détenus à Gaza.

Blinken a déclaré à l’émission This Week d’ABC News que l’incursion du Hamas qui a commencé samedi matin était « la pire attaque contre Israël depuis 1973, la guerre du Yom Kippour, il y a près de 50 ans ». Il a qualifié l’attaque « d’attaque terroriste massive qui abat des civils israéliens dans leurs villes, dans leurs maisons… entraînant littéralement les gens à travers la frontière avec Gaza, y compris un survivant de l’Holocauste en fauteuil roulant, des femmes et des enfants ».

Blinken a ajouté que le monde « devrait être révolté par ce qu’il voit ».

La présence de citoyens américains parmi les morts et les prisonniers est susceptible d’intensifier le débat politique à Washington sur la réponse américaine à l’attaque du Hamas. L’incendie a déjà déclenché des dénigrements partisans entre les dirigeants républicains et l’administration Biden, tandis que l’absence actuelle de président républicain à la Chambre des représentants, dans un contexte de luttes intestines en cours au sein du parti conservateur, pourrait entraver le soutien du Congrès à Israël.

Hakeem Jeffries, le leader de la minorité démocrate à la Chambre, a exhorté l’administration Biden à « fournir toute l’aide possible à Israël ». Il a déclaré à CNN qu’il était nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires pour renforcer les systèmes de défense israéliens du Dôme de Fer « compte tenu de la probabilité d’un engagement prolongé dans la région ».

Le conflit israélien attise les hostilités politiques à la fois entre les deux principaux partis et au sein du parti républicain qui cherche un nouveau président et un candidat à la présidentielle pour la course à la Maison Blanche de l’année prochaine. L’ancien vice-président et candidat à la présidentielle Mike Pence a profité de la crise pour s’en prendre à son ancien colistier.

Il a déclaré à CNN que les violences au Moyen-Orient étaient en partie le résultat des appels de ses rivaux républicains à la présidentielle pour que les États-Unis se retirent de leur intervention dans les affaires mondiales. Il a pointé du doigt trois de ses concurrents à la présidence : respectivement l’ancien président américain, l’entrepreneur et le gouverneur de Floride, qui ont émis des doutes sur le financement américain pour soutenir l’Ukraine.

«C’est ce qui se produit lorsque des voix influentes comme Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis signalent le retrait de l’Amérique du rôle de leader du monde libre. Ce qui s’est passé en Ukraine était une invasion non provoquée de la Russie, ce qui s’est produit ce week-end était une invasion non provoquée du Hamas en Israël », a-t-il déclaré.

Michael McCaul, président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déploré le manque de leadership de son propre parti à ce moment critique, compte tenu de l’éviction de l’ancien président Kevin McCarthy la semaine dernière par l’extrême droite. « Ce n’était pas mon idée d’évincer l’orateur », a-t-il déclaré à l’émission State of the Union de CNN.

«Je pensais que c’était dangereux. Quel genre de message envoyons-nous à nos adversaires lorsque nous ne pouvons pas gouverner, lorsque nous sommes dysfonctionnels, lorsque nous n’avons même pas de président de la Chambre? C’est un message terrible.