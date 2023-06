Biden va annoncer une initiative Internet haut débit de 42 milliards de dollars

WASHINGTON – Le président Joe Biden lance un plan de plus de 42 milliards de dollars pour donner à chaque foyer américain un accès à Internet haut débit d’ici 2030.

Les fonds, déjà alloués par le Congrès par le biais de la loi sur les infrastructures bipartisanes et supervisés par le ministère du Commerce, devraient être répartis au cours des deux prochaines années dans le cadre du programme d’accès et de déploiement du haut débit. L’initiative est la prochaine étape des efforts de Biden pour investir en Amérique avant sa candidature à la réélection.

« Qu’il s’agisse de connecter les gens à l’économie numérique, de fabriquer des câbles à fibre optique en Amérique ou de créer des emplois bien rémunérés dans la construction d’infrastructures Internet dans les États, les investissements que nous annonçons augmenteront notre compétitivité et stimuleront la croissance économique à travers le pays pour les années à venir. « , a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Chaque État recevra un minimum de 107 millions de dollars, 19 États recevant plus d’un milliard de dollars. Le Texas devrait recevoir plus de 3,3 milliards de dollars dans le cadre du programme.

Les responsables de la Maison Blanche ont comparé le plan aux efforts de Franklin D. Roosevelt pour apporter l’électricité à l’Amérique rurale dans les années 1930.

« En termes simples, l’Internet haute vitesse est une nécessité dans la société d’aujourd’hui », a déclaré Mitch Landrieu, coordinateur de l’infrastructure de la Maison Blanche. « Le président Biden et le vice-président Harris se sont engagés à ne laisser aucune communauté de côté alors que nous connectons tout le monde en Amérique à Internet haut débit. »

Plus de 7% du pays, soit plus de 8,5 millions de foyers et de petites entreprises, est considéré comme mal desservi, avec une vitesse Internet inférieure aux normes gouvernementales d’au moins 25 mégabits par seconde pour les téléchargements et 3 Mbps pour les téléchargements.