Biden va amplifier la défense de la démocratie et honorer McCain dans son discours en Arizona

« Nous devons défendre les valeurs américaines incarnées dans notre Déclaration d’indépendance parce que nous savons que les extrémistes de MAGA ont déjà prouvé qu’ils ne le feraient pas », prévoit de dire Biden, selon des extraits publiés par la Maison Blanche. « Nous devons défendre notre Constitution et les institutions démocratiques parce que les extrémistes du MAGA ont clairement fait savoir qu’ils ne le feraient pas. »

Biden soulignera également que « nous ne devons pas abandonner les sacrifices que des générations d’Américains ont consentis pour défendre notre démocratie », a déclaré un responsable de la Maison Blanche en avant-première du discours.

Les commentaires de Biden interviennent un jour après le deuxième débat primaire républicain, au cours duquel les candidats ont lancé une poignée de coups à Trump – qui a complètement sauté l’événement – ​​mais n’a pas semblé réussir à faire une brèche significative dans son chemin clair vers l’investiture. Alors que les élections générales deviennent plus claires, les collaborateurs de Biden parient que le fait de se concentrer sur la démocratie soutiendra la campagne du président, en particulier après qu’un spasme de violence politique et des menaces à l’intégrité électorale ont choqué le système américain ces dernières années.

Les proches de Biden estiment que cette question, ainsi que le droit à l’avortement, ont contribué à propulser les démocrates vers une performance bien plus forte que prévu lors des élections de mi-mandat de 2022. Biden a noté publiquement et en privé que les experts avaient eu tort de suggérer que son plaidoyer final en novembre dernier aurait dû porter sur l’économie plutôt que sur les dangers de l’extrémisme politique, selon trois personnes proches du président qui ont gardé l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à en discuter. conversations.

L’équipe Biden pensait que le danger posé par Trump s’atténuerait avec le temps, ou que les attaques des candidats républicains aux primaires l’entraîneraient vers le bas. Au lieu de cela, Trump a continué à dominer le champ républicain, même si les accusations criminelles contre lui se sont multipliées.

C’est l’un des facteurs qui ont poussé Biden à prononcer un autre discours sur la nécessité de protéger la démocratie nationale. Le sujet a également figuré en bonne place dans ses remarques lors de récentes collectes de fonds à huis clos, dont plusieurs la semaine dernière en Californie et à New York. Dans ces contextes plus détendus, hors caméra, Biden a averti que « la démocratie est sur le bulletin de vote » et a lancé une série de ses coups les plus directs contre Trump à ce jour.

« Donald Trump et les républicains de MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine parce qu’ils veulent briser les structures institutionnelles », a déclaré Biden mardi lors d’une collecte de fonds à San Francisco. « La violence politique en Amérique n’est jamais, jamais, jamais acceptable. »

Dans les mois à venir, Biden a l’intention de s’en tenir à son projet de ne pas aborder directement les problèmes juridiques de Trump, de peur d’être perçu comme une influence sur le processus. Au lieu de cela, lui et son équipe pensent qu’une série d’avertissements du président concernant les menaces persistantes qui pèsent sur les fondations de la nation contribueront à faire comprendre ce point.

De gauche à droite, Joe Biden, alors vice-président, l’ancien sénateur John McCain et la représentante Marcy Kaptur, lors d’une cérémonie d’inauguration à Kiev, en Ukraine, le 7 juin 2014. | Sergueï Chuzavkov/AP Photo

Aides avait initialement envisagé de prononcer ce discours dans un autre monument historique américain – l’ancienne base militaire de George Washington à Valley Forge, en Pennsylvanie, a été envisagée – mais a finalement décidé de profiter de ce moment pour honorer également McCain. Sa veuve, Cindy McCain, qui dirige le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, devait assister à l’événement jeudi avec d’autres membres de sa famille.

Biden devait également annoncer un financement du plan de sauvetage américain pour construire la bibliothèque McCain. Plus tôt ce mois-ci, lors d’une visite à Hanoï, Biden a été rejoint par de vieux amis pour rendre hommage à McCain et il a ensuite déclaré à ses associés que c’était l’un des moments les plus émouvants de sa présidence, selon l’un des proches du président.