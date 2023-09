Biden utilisera Covid pour truquer les élections – Trump

L’ancien président américain a exhorté ses partisans à ne pas se conformer aux confinements ou aux mandats de masques et de vaccins.

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé que l’administration du président Joe Biden profiterait de la réémergence du Covid-19 pour réécrire les règles électorales afin de l’empêcher de remporter les prochaines élections.

« Les fous de gauche s’efforcent de ramener les confinements et les mandats liés au covid avec toute leur soudaine campagne de peur concernant les nouvelles variantes qui arrivent. » Trump a déclaré dans un message vidéo publié jeudi. « Bon sang, tu sais ce qui va arriver d’autre ? Une élection. »

« Ils veulent relancer l’hystérie du Covid afin de pouvoir justifier davantage de confinements, davantage de censure, davantage de boîtes de dépôt illégales, davantage de bulletins de vote par correspondance et des milliers de milliards de dollars de récompenses pour leurs alliés politiques à l’approche des élections de 2024. » il a continué, ajoutant « Est-ce que ça vous semble familier ? »

La menace du Covid-19 a été invoquée par les gouverneurs démocrates et républicains pour modifier les lois électorales en 2020. Les bulletins de vote par correspondance ont été distribués à davantage d’électeurs et acceptés au-delà de la date limite habituelle du jour du scrutin, les militants du parti ont été autorisés à récolter les bulletins de vote. les urnes et les bulletins de vote par correspondance ont été acceptés sans la signature des témoins. La mise en œuvre de ces lois variait d’un État à l’autre, les États dirigés par les démocrates renonçant généralement au plus grand nombre de règles.

Les tyrans du COVID veulent nous priver de notre liberté. Écoutez mes paroles : NOUS NE VOUS CONFORMERONS PAS. pic.twitter.com/Kql1YaxuO0 – Team Trump (Envoyez TRUMP au 88022) (@TeamTrump) 30 août 2023

Bien que ces changements aient abouti à une élection qui a défié presque tous les indicateurs traditionnels et s’est soldée par une défaite de Trump, c’est Trump lui-même qui a continuellement renouvelé la déclaration de l’état d’urgence utilisée pour justifier les changements. Il a également imposé un confinement national en mars et avril 2020, publié des directives nationales recommandant la fermeture des écoles et nommé le Dr Anthony Fauci, pro-mandat, pour diriger son groupe de travail sur les coronavirus.

« À tous les tyrans du Covid qui veulent nous priver de notre liberté, écoutez ces mots : nous n’obéirons pas, alors n’y pensez même pas. Nous ne fermerons pas nos écoles ; nous n’accepterons pas vos confinements ; nous ne respecterons pas vos mandats de masques ; et nous ne tolérerons pas vos mandats de vaccination », Trump a poursuivi dans la vidéo de jeudi.

« Ils ont truqué les élections de 2020 et maintenant ils essaient de refaire la même chose en truquant l’élection la plus importante de l’histoire de notre pays. »

Les responsables de la santé publique suivent actuellement la propagation de deux nouvelles variantes du coronavirus : EG.5, ou Eris, et BA.2.86. Alors que les Centers for Disease Control and Prevention ne suivent plus les nouveaux cas de virus, leurs chiffres les plus récents montrent une augmentation de 19 % des hospitalisations et une augmentation de 17 % des décès entre la deuxième et la troisième semaine d’août. Cependant, seulement un quart de personnes en plus ont été hospitalisées ce mois-ci par rapport au même mois de l’année dernière, et la plupart de ceux qui reçoivent un traitement ont plus de 65 ans, a déclaré mardi la directrice du CDC, Mandy Cohen.

Néanmoins, les universités de Géorgie et de Louisiane ont déjà réimposé l’obligation de porter un masque, tout comme certains prestataires de soins de santé et d’autres entreprises.