Biden utilise l’humour pour tenter de désamorcer les inquiétudes concernant son âge

WASHINGTON (AP) – Joe Biden a servi au Sénat pendant 270 ans. Il avait trois ans de plus que sa sœur Valérie, mais a maintenant 20 ans sur elle. Et le quatrième président américain – que Biden appelle affectueusement «Jimmy» Madison – est un bon ami.

Blague à part, Biden, 80 ans, vous le dira, il est à la fin de sa carrière, pas au début. Il fait ça depuis longtemps. Et il a acquis « une sacrée sagesse » au cours de ces années, ce qui le rend digne d’un second mandat.

Alors que Biden, le plus vieux président de l’histoire des États-Unis, se lance dans sa campagne de réélection, il réfléchit de plus en plus à haute voix à son âge avancé, faisant des blagues d’autodérision et présentant ses décennies dans la vie publique comme un plus, dans l’espoir de convaincre les électeurs que son âge est un un atout plutôt qu’une vulnérabilité.

En bref, il essaie de le posséder.

« Je suis ici humble d’être le premier président en exercice des États-Unis à avoir l’occasion de prendre la parole lors du service dominical d’Ebenezer », a déclaré Biden en janvier dans l’église historique d’Atlanta où Martin Luther King, Jr. était le co-pasteur. « Vous êtes là depuis 136 ans. Je sais que j’en ai l’air, mais ce n’est pas le cas.

Les commentaires du président octogénaire sur son âge peuvent être sérieux, intégrés dans des remarques plus larges et souvent utilisés pour souligner un point plus large.

Lorsque Biden a déclaré au parlement irlandais le mois dernier qu’il n’avait jamais été aussi optimiste quant à l’avenir, il a notamment ajouté : « Et je suis à la fin de ma carrière, pas au début ».

« La seule chose que j’apporte à cette carrière après mon âge – comme vous pouvez voir mon âge – mais c’est un peu de sagesse », a poursuivi Biden devant la foule approbatrice. « J’arrive au travail avec plus d’expérience que n’importe quel président de l’histoire américaine. Cela ne me rend pas meilleur ou pire, mais cela me donne peu d’excuses.

D’autres fois, Biden – son humeur portée par une foule pleine de partisans, que ce soit parmi les législateurs démocrates ou dans une salle syndicale animée – parle souvent à la légère, désireux de faire rire le public en se moquant un peu de lui-même. Lors du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche le 29 avril, Biden a fait de son âge une punchline précoce – et fréquente.

« Vous avez été fondés il y a 122 ans – ce n’est pas à ce moment-là que j’ai été approuvé », a déclaré Biden à une foule d’opérateurs de machines et d’ingénieurs de l’Union internationale des ingénieurs d’exploitation à Accokeek, dans le Maryland, en avril. Il a fait référence à «ma carrière de 280 ans ici» lors d’une réception du Mois de l’histoire des Noirs avant d’être interrompu par des rires, et lors d’un événement de l’Air Force le mois dernier, Biden a noté que le président Dwight Eisenhower s’était adressé à la première classe de l’Air Force Academy plus de six décennies il y a mais que « je n’étais pas là … peu importe ce que dit la presse. »

Qu’elle soit délibérée ou franche, c’est néanmoins une stratégie qui évoque comment Ronald Reagan a désamorcé les questions sur son âge – alors 73 ans – lors de la campagne de 1984. Lors d’un débat contre le démocrate Walter Mondale, âgé de 56 ans, Reagan a promis qu’il ne ferait pas de l’âge un problème ni « n’exploiterait, à des fins politiques, la jeunesse et l’inexpérience de mon adversaire ».

Biden « fait exactement ce qu’il devrait faire. Il l’adopte, il s’amuse avec, il fait exactement ce que Ronald Reagan a fait – y injecter de l’humour et de l’autodérision », a déclaré Michael LaRosa, ancien attaché de presse de la première dame Jill Biden qui a également travaillé sur la campagne 2020 du président. «En disant la partie calme à haute voix, tout le monde est dans la blague. Il connaît son âge, et il ne prétend pas être quelqu’un qu’il n’est pas. Et c’est la qualité la plus importante chez un candidat.

Le président pourrait également se retrouver avec un candidat aux élections générales presque aussi âgé que lui, neutralisant potentiellement la question de son âge. Donald Trump, le principal candidat républicain, a 76 ans, même si les électeurs se sont montrés moins préoccupés par son âge et sa netteté par rapport à celui de Biden, selon certains sondages. Trump, pour sa part, insiste sur le fait que le problème n’est «pas l’âge» – c’est l’acuité mentale de Biden.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, luttant pour gagner du terrain dans le domaine primaire du GOP encore en formation, a toujours fait de l’âge de Biden une pièce maîtresse de sa campagne – allant même jusqu’à dire qu’il pourrait ne pas arriver à la fin de son deuxième mandat. , quand il aura 86 ans.

Le médecin personnel de Biden a déclaré après le dernier examen physique du président en février que Biden « reste un homme de 80 ans en bonne santé et vigoureux, qui est apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence ».

Pourtant, le public reste méfiant quant à la capacité de Biden à faire son travail. Une majorité – 57% – des électeurs lors des élections de mi-mandat de l’année dernière ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que Biden « avait la capacité mentale de servir efficacement en tant que président », selon AP VoteCast, une enquête approfondie sur l’électorat de 2022. Quarante et un pour cent des électeurs ont déclaré que Biden l’avait fait.

Environ 9 républicains sur 10, ainsi qu’environ 2 démocrates sur 10, ont déclaré qu’ils pensaient que Biden n’avait pas la capacité mentale d’être président. Parmi les démocrates, cependant, les électeurs de moins de 45 ans étaient environ deux fois plus susceptibles que les électeurs plus âgés de dire qu’ils pensaient que Biden n’avait pas la capacité mentale, 27% contre 13%.

Un sondage d’avril réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a montré un gouffre notable entre le pourcentage de démocrates qui approuvent les performances professionnelles de Biden – 78% – et ceux qui voulaient qu’il se présente à nouveau, qui n’était que de 47%. Les entretiens avec les répondants au sondage ont suggéré que le golfe était dû en grande partie à l’âge du président.

Les assistants de Biden ont longtemps rejeté ces préoccupations. Pour contrer les questions d’âge, sa campagne de réélection est susceptible de souligner ses réalisations pour mettre en évidence son aptitude à faire le travail, tout en soulignant l’argument avec l’âge vient l’expérience que Biden lui-même aime faire valoir.

« Une partie de l’argument du président Biden pour sa réélection est qu’il a des décennies d’expérience », a déclaré le sénateur Chris Coons, D-Del. «Je pense que s’il peut équilibrer la blague d’autodérision occasionnelle avec le genre d’agilité, d’engagement, d’approche décontractée de cette question qu’il a fait lors du dîner des correspondants, qu’il a fait dans l’état de l’Union, qu’il a dans des rencontres avec des petits groupes de sénateurs en public et en privé, je pense que c’est un atout.

Dans une nouvelle interview de MSNBC la semaine dernière, Biden a de nouveau rejeté les inquiétudes concernant son âge, déclarant: « J’ai acquis énormément de sagesse et j’en sais plus que la grande majorité des gens. »

Les conseillers de Biden notent également que son âge est apparu comme un problème lors de la campagne 2020 et n’a pas fait dérailler son chemin vers la Maison Blanche. Certains de ses adversaires les plus nominaux lors de la primaire présidentielle démocrate de cette année-là, tels que l’ancien secrétaire au logement et au développement urbain Julian Castro et l’ancien représentant de l’Ohio Tim Ryan, ont fait des références voilées à l’âge et à l’acuité mentale de Biden, mais cela n’a pas gagné du terrain parmi les autres candidats. . (L’un d’eux, le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., est plus âgé que Biden.)

Biden a admis dans le passé que son âge est un problème légitime pour les électeurs et a déclaré peu de temps après l’annonce de sa réélection qu’il avait examiné cela de près avant d’officialiser sa décision de briguer un second mandat.

« Si je devine mon âge, je ne peux même pas dire le nombre. Ce n’est pas le cas – cela ne m’est pas enregistré », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol le mois dernier. « Mais la seule chose que je peux dire, c’est que l’une des choses que les gens vont découvrir – ils vont voir une course, et ils vont juger si je l’ai ou non. .”

