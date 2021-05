Biden utilisant des données spécifiques à l’État pour vendre des services de garde d’enfants, un plan d’éducation

WASHINGTON – Seulement 6% des enfants de trois et quatre ans du Missouri sont inscrits dans une école maternelle financée par l’État, la proportion la plus faible du pays.

Le coût moyen de placer un bébé dans une garderie en Californie absorbe en moyenne 18% du revenu du ménage.

Et un crédit d’impôt élargi pour les enfants que le président Joe Biden a inclus dans un ensemble proposé de programmes d’éducation et de filet de sécurité pour les familles réduirait de plus de la moitié la pauvreté des enfants en Alaska, en Arizona et en Oklahoma.

Ce sont quelques-unes des statistiques contenues dans des fiches d’information spécifiques à un État, fournies d’abord aux États-Unis AUJOURD’HUI, que l’administration utilisera pour présenter son plan d’un billion de dollars axé sur la garde d’enfants et l’éducation à la fois au niveau national et aux gouverneurs, maires, chefs de comté et groupes locaux . L’administration Biden cherche à renforcer le soutien à travers le pays pour son plan familial, qui devrait faire face à une forte montée au Congrès où les républicains le décrient comme des dépenses publiques excessives.

La Maison Blanche a connu un certain succès dans un effort similaire plus tôt cette année, lorsqu’elle a directement lancé aux Américains le paquet de relance COVID-19 de 1,9 billion de dollars avant de le passer sans le soutien républicain.

Biden et son équipe prennent la route pour préparer un plan

Le plan américain pour les familles, comme l’appelle la Maison Blanche, est le compagnon d’un plan d’infrastructure et d’emplois de 2,3 billions de dollars visant également à réaliser des investissements majeurs qui, selon les démocrates, sont attendus depuis longtemps. L’ensemble de 1,8 billion de dollars d’augmentation des dépenses et d’allégements fiscaux serait compensé par des hausses d’impôts sur les ménages les plus riches.

Les États-Unis se classent parmi les plus bas parmi les pays les plus riches qui offrent des prestations de garde d’enfants et des congés payés, ce qui contribue également à leur classement parmi les pires taux de pauvreté infantile parmi les pays développés. La pandémie de coronavirus a mis à nu les lacunes en matière de garde d’enfants alors que des millions de femmes ont été forcées de quitter leur emploi et d’assumer le fardeau à la maison.

Mais une expansion des programmes de protection sociale sera probablement plus difficile à vendre dans le Congrès étroitement divisé que le plan de Biden visant à augmenter le financement des projets routiers, à large bande et d’eau – des domaines de dépenses qui ont bénéficié d’un soutien plus bipartisan.

Les augmentations d’impôts que Biden a proposé de payer pour les deux forfaits sont également un non-démarreur pour les républicains.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A prédit lundi qu’aucun républicain ne soutiendra la combinaison de plans.

« Je me concentre à cent pour cent sur l’arrêt de cette nouvelle administration », a déclaré McConnell mercredi.

Biden et d’autres hautes administrations voyagent à travers le pays, frappent les voies respiratoires et appellent les législateurs pour faire avancer le paquet.

«Cela fera croître l’économie», a déclaré Biden lundi lors d’une visite dans un collège communautaire de Virginie. «Tout le monde sera mieux.»

Les évaluations du plan et de ses impacts varient

L’administration a confirmé cette affirmation dans une évaluation publiée mardi par Moody’s Analytics.

L’économiste en chef Mark Zandi et le directeur adjoint Bernard Yaros ont écrit que le plan pour les familles stimulera l’économie en augmentant la participation au marché du travail et le niveau de scolarité tout en s’attaquant aux inégalités de revenus.

Mais une analyse publiée mercredi par Penn Wharton Budget Model, un groupe non partisan de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, prévoit que les coûts du plan de Biden dépasseront les nouveaux revenus d’ici 2050, entraînant un frein à l’économie malgré les gains de productivité.

Kent Smetters de Wharton a noté que le bien-être d’une nation n’est pas entièrement pris en compte uniquement par la taille de l’économie et que les gens peuvent être mieux lotis dans l’ensemble, même si l’économie est plus petite que ce qu’elle serait sans les changements.

Pourtant, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que l’administration n’était pas du tout d’accord avec l’analyse, qui calculait un coût plus élevé pour les propositions que la Maison Blanche ne l’avait pris en compte.

Une grande raison de la différence est que l’équipe de Wharton a utilisé le coût total de l’école maternelle gratuite et de deux années gratuites d’un collège communautaire, même si l’administration s’attend à ce que les États partagent l’onglet.

«Comment les États vont-ils payer pour cela? Vont-ils augmenter les impôts? » a déclaré Rich Prisinzano, directeur de l’analyse des politiques pour le modèle budgétaire de Penn Wharton. «Tout cela va avoir un effet.»

Un autre élément coûteux est une prolongation jusqu’en 2025 des crédits d’impôt pour enfants améliorés qui ont été adoptés dans le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de Biden. Biden veut également payer la garde d’enfants pour les familles les plus nécessiteuses et faire en sorte que ceux qui gagnent jusqu’à 1,5 fois leur revenu médian national n’aient pas à payer plus de 7% de leur revenu pour la garde d’enfants.

Dans le Massachusetts, un ménage biparental doit consacrer en moyenne 15% de son revenu à la garde d’un enfant, selon la Maison Blanche. Dans l’Indiana, où la garde d’enfants coûte environ deux fois moins cher mais où les revenus sont inférieurs, un ménage dépense en moyenne 12% de son revenu.

La participation des femmes à la population active est l’un des taux les plus bas des économies développées en raison du coût élevé de la garde des enfants et de la prise en charge d’autres membres de la famille dans le besoin, selon Moody’s. Dans le Massachusetts et l’Indiana, l’écart entre les sexes dans la population active est de 23%, ce qui signifie que le taux de participation des mères est inférieur de 23 points de pourcentage à celui des pères, selon la Maison Blanche.

Au-delà de la garde d’enfants, Biden souhaite que tous les enfants de trois et quatre ans aient accès à une prématernelle gratuite et de qualité, quels que soient les revenus de leur famille.

Mais la Maison Blanche s’attend à ce que les États assument une partie des coûts – 10% au départ et 50% finalement.

Les responsables de l’administration disent que les États optimistes voudront participer à l’expansion, soulignant le fait que certains États conservateurs comme l’Oklahoma ont des programmes pré-K à l’échelle de l’État. Près de 60% des enfants de trois et quatre ans de l’Oklahoma sont inscrits dans une école maternelle financée par l’État, selon l’administration.

«De nombreux États investissent dans le préscolaire et cherchent à élargir l’accès au préscolaire», a déclaré Carmel Martin, conseiller adjoint en politique intérieure de la Maison Blanche pour la mobilité ascendante.

À la recherche du package COVID pour trouver l’inspiration dans la vente d’un nouveau plan

Le partenariat proposé est également une reconnaissance du fait que les États et les localités sont nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre du programme.

Tout comme le plan de relance COVID-19 du président, qui a reçu un large soutien dans tout le pays, l’administration parie sur la popularité de son plan familial parmi les électeurs.

Un sondage Morning Consult / Politico publié jeudi a révélé que 58% des électeurs inscrits disent soutenir le plan américain des familles de Biden, dont 54% d’indépendants et 25% de républicains. Parmi les dispositions les plus populaires figuraient les subventions à la garde d’enfants pour les travailleurs à faible et moyen revenu (64%) et la gratuité de l’enseignement préscolaire (63%).

Mais une douzaine d’États ont rejeté le financement fédéral pour étendre Medicaid en partie en raison de préoccupations idéologiques concernant l’enchevêtrement fédéral et ne faisant pas confiance à Washington pour tenir sa promesse de financement.

En outre, certains États ont résisté aux subventions fédérales existantes pour les écoles maternelles, s’opposant au contrôle fédéral ou à d’autres problèmes.

La Maison Blanche a déclaré que les États joueraient un rôle important dans la définition et la mise en œuvre des normes de qualité pour les écoles maternelles. Et si un État ne participe pas, le gouvernement fédéral essaiera de s’associer avec les communautés locales.

Le déploiement ne serait pas aussi immédiat que le plan de relance COVID-19, qui a permis d’envoyer des chèques de 1400 dollars directement aux Américains et de stimuler le financement des campagnes de vaccination des États. Au lieu de cela, certains programmes obligeraient les États à adhérer à des programmes qui seraient échelonnés sur 10 ans, y compris le pré-K gratuit et l’élargissement de l’accès à des services de garde d’enfants de haute qualité, ce que Biden veut également inclure l’augmentation de la rémunération des employés à au moins 15 $ l’heure. .

Martin a déclaré qu’il pourrait être relativement plus facile pour certains États d’intensifier des programmes tels que le préscolaire dans des États comme l’Oklahoma et la Géorgie, où des programmes pré-K sont déjà en place.

«Nos estimations de coûts supposent que la mise en œuvre complète prendra un certain temps, pour que le programme soit mis en place et que les gens prennent conscience que les programmes sont disponibles», a déclaré Martin. « Dans certains cas, les États et les communautés locales peuvent avoir besoin de renforcer la capacité du système à soutenir tous ceux qui sont éligibles. »

Ce n’est, bien sûr, que si la proposition est adoptée.

Après la publication du paquet infrastructure et emplois à la fin du mois de mars, Psaki a déclaré que Biden voulait voir des progrès d’ici mai et un passage d’ici l’été. Elle a refusé, mardi, de fixer un calendrier d’action sur le plan des familles.

