Biden : une solution à deux États est toujours possible avec Netanyahu au pouvoir

exprimé son horreur à ces commentaires. Mais Biden a déclaré qu’il pensait que Netanyahu n’était pas opposé à toutes les solutions à deux États.

Les commentaires de Biden interviennent après avoir parlé au téléphone avec Netanyahu pour la première fois depuis près d’un mois de la guerre en cours à Gaza et de la possibilité d’un État palestinien d’après-guerre. Le président a hoché la tête lorsqu’on lui a demandé si le rejet de Netanyahu de la création d’une nation palestinienne indépendante avait été évoqué lors de l’appel.

La Maison Blanche a affirmé que le moment choisi pour cet appel était une coïncidence.

« Le président croit toujours à la promesse et à la possibilité d’une solution à deux États. Il reconnaît que cela va demander beaucoup de travail. Cela va nécessiter beaucoup de leadership dans la région, en particulier des deux côtés de la question, et les États-Unis sont fermement déterminés à aboutir à ce résultat », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors du briefing de la Maison Blanche.

« Évidemment, nous discutons activement avec eux de Gaza après le conflit, de ce à quoi devrait ressembler la gouvernance et de l’importance d’un État palestinien indépendant pour la sécurité à long terme, non seulement pour le peuple palestinien, mais aussi pour le peuple israélien. .»

L’administration Biden a poussé avec force en faveur d’une solution à deux États dans la région, mais les récentes remarques de Netanyahu jettent de sérieux doutes sur la viabilité de cette vision. Cela place les deux dirigeants sur une trajectoire de collision sur l’ampleur de la guerre israélienne et l’avenir de Gaza, compliquant encore davantage les efforts de Biden pour gérer la délicate crise de politique étrangère.

Les législateurs démocrates, menés par Chris Van Hollen, poussent un amendement au budget supplémentaire de plusieurs milliards de dollars du président pour la sécurité nationale. L’amendement, qui compte désormais 18 co-parrains, viserait à garantir que les pays qui reçoivent une aide militaire américaine – y compris Israël – utilisent des armes conformément au droit américain, au droit humanitaire international et aux lois sur les conflits armés.

En novembre, Biden a déclaré que conditionner l’aide serait une « idée valable », mais l’administration a discrètement exclu cette possibilité quelques jours après les commentaires du président. Lorsqu’on lui a demandé si la position du président sur le conditionnement de l’aide avait changé au cours des derniers développements, Kirby a déclaré aux journalistes que l’approche de l’administration avait « eu des résultats ».

“Nous allons poursuivre cette approche, qui consiste évidemment à nous assurer qu’Israël dispose des capacités dont il a besoin et cela continue, mais aussi à l’exhorter à chaque instant à être plus précis, plus ciblé, plus délibéré en ce qui concerne les dommages causés aux civils. “, en appelant à une augmentation de l’aide humanitaire et, bien sûr, en essayant de mettre en place de nouvelles lois humanitaires afin que nous puissions conclure un accord d’otages”, a déclaré Kirby, arguant qu’à la demande des États-Unis, Israël est passé à des opérations de moindre intensité et a augmenté l’intensité des opérations. flux d’aide humanitaire.

Kirby a également déclaré que Biden et Netanyahu avaient également discuté des efforts en cours pour obtenir la libération des otages restants détenus par le Hamas, ainsi que des opérations visant à accroître l’aide humanitaire à Gaza « tout en maintenant de manière significative la pression militaire sur le Hamas et ses dirigeants ».