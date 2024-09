Biden : une guerre totale est possible au Moyen-Orient, mais il existe une opportunité pour un règlement révolutionnaire

Le président américain Joe Biden reconnaît qu’une « guerre totale » au Moyen-Orient est possible, tout en insistant sur le fait qu’un cessez-le-feu est toujours possible au Liban.

« Une guerre totale est possible, mais je pense qu’il y a aussi l’opportunité, qui est toujours en jeu, de parvenir à un règlement qui peut fondamentalement changer toute la région », a-t-il déclaré lors d’une apparition dans l’émission-débat « The View » d’ABC, faisant apparemment référence à la vision de l’administration qui voit les alliés arabes prendre part à la gestion d’après-guerre de Gaza et l’Arabie saoudite accepter de normaliser ses relations avec Israël si Jérusalem accepte d’établir une voie vers un État palestinien.

Cette vision semble avoir pris un nouveau coup ces dernières semaines, les dirigeants arabes ayant adopté des positions plus ambitieuses conditionnant leur coopération avec Israël à la nécessité de la création d’un État palestinien, contrairement aux commentaires plus vagues sur la nécessité d’un « horizon politique » ou d’une « voie vers l’État ». Mais même ces idées ont été rejetées par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« L’une des choses que j’ai constatées est que le monde arabe souhaite vivement parvenir à un règlement. [with Israel] « Parce qu’ils savent ce que cela leur apporte », poursuit Biden. « Ils sont prêts à faire alliance avec Israël si ce dernier change certaines de ses politiques. »

Le président souligne ensuite qu’il est « un fervent partisan d’Israël. Je ne m’en cache pas. J’ai dit il y a des années que j’étais sioniste. Ce que signifie être sioniste, c’est qu’il faut un Israël ».

Il répète une histoire sur laquelle il s’appuie souvent pour expliquer ses divergences politiques avec le gouvernement israélien actuel. « Je connais Bibi Netanyahou depuis très, très longtemps… Bibi a une photo que j’ai dédicacée pour lui quand il était jeune membre de l’ambassade ici aux États-Unis. C’était une photo de 20 x 25 cm qu’il m’a demandé de signer. J’ai écrit : « Bibi. Je t’aime, mais je ne suis pas d’accord avec ce que tu dis ou fais – Joe ». Je le suis, et c’était bien. »

« Je ne suis pas d’accord avec sa position. Il faut une solution à deux États. En fin de compte, c’est ce qu’il faut faire », affirme Biden.

« Il y a une possibilité – je ne veux pas exagérer – mais une possibilité, si nous parvenons à obtenir un cessez-le-feu au Liban, que cela puisse se traduire par un accord avec la Cisjordanie. Mais nous devons aussi nous occuper de Gaza », a déclaré Biden.

On ne sait pas s’il fait référence à un nouveau cadre pour un accord impliquant la Cisjordanie, qui a connu une augmentation des attaques des Palestiniens et des colons israéliens ainsi que des raids antiterroristes meurtriers de Tsahal.

Par le passé, l’administration Biden a déclaré que le moyen le plus sûr de rétablir le calme entre Israël et le Hezbollah était d’obtenir d’abord un cessez-le-feu à Gaza. Ces derniers jours, cependant, les États-Unis auraient commencé à élaborer un nouveau plan pour négocier une pause dans les combats entre Israël et le Hezbollah afin de donner plus de temps aux négociations sur les otages de Gaza.

« C’est possible, et j’utilise toute l’énergie dont je dispose avec mon équipe… pour y parvenir. Il y a un désir de voir un changement dans la région, et… la paix », a déclaré Biden, à propos de la vision qu’il a exposée.

Le président Biden a déclaré qu’il fallait « une solution à deux États » lorsqu’il a évoqué le conflit au Moyen-Orient : « Une guerre totale est possible, mais je pense qu’il existe également une opportunité de parvenir à un règlement qui pourrait fondamentalement changer toute la région. » #lavue pic.twitter.com/NIByd8l9Z6 — La Vue (@TheView) 25 septembre 2024