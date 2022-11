Biden : un missile « peu probable » qui a touché la Pologne a été tiré depuis la Russie

NUSA DUA, Indonésie –

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il était “peu probable” qu’un missile qui a tué deux personnes dans la Pologne, alliée de l’OTAN, ait été tiré depuis la Russie, mais il a promis de soutenir l’enquête de la Pologne sur ce qu’elle avait appelé un missile “de fabrication russe”.

Biden a pris la parole après avoir convoqué une réunion “d’urgence” des dirigeants du Groupe des Sept et de l’OTAN en Indonésie mercredi matin pour des consultations sur l’attaque qui a tué deux personnes dans l’est de la Pologne près de la frontière ukrainienne.

“Il existe des informations préliminaires qui contestent cela”, a déclaré Biden aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le missile avait été tiré depuis la Russie. “Il est peu probable dans les lignes de la trajectoire qu’il ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.”

Il n’était pas immédiatement clair si Biden suggérait que le missile n’avait pas du tout été tiré par la Russie. L’Ukraine conserve toujours des stocks d’anciennes armes de fabrication soviétique et russe, y compris le système de missiles de défense aérienne S-300.

Le président, qui a été réveillé dans la nuit par le personnel avec la nouvelle de l’explosion du missile alors qu’il se trouvait en Indonésie pour le sommet du G20, a appelé le président polonais Andrzej Duda tôt mercredi pour lui exprimer ses “sincères condoléances” pour la perte de vie. Biden a promis sur Twitter “le plein soutien et l’assistance des États-Unis à l’enquête de la Pologne” et “a réaffirmé l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers l’OTAN”.

Biden a déclaré qu’il avait informé les alliés de ses conversations avec Duda et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et qu’il y avait “une unanimité totale parmi les gens autour de la table” pour soutenir l’enquête de la Pologne sur l’attaque.

“Je vais m’assurer que nous découvrons exactement ce qui s’est passé”, a déclaré Biden. “Et puis nous allons déterminer collectivement notre prochaine étape pendant que nous enquêtons.”

Réunis lors d’une grande table ronde dans une salle de bal de son hôtel, le président américain a reçu les dirigeants du G7, qui comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union européenne, ainsi que le président de l’Union européenne Conseil et les premiers ministres des alliés de l’OTAN, l’Espagne et les Pays-Bas.

Une déclaration du ministère polonais des Affaires étrangères a identifié le missile comme étant fabriqué en Russie. Mais le président polonais, Duda, s’est montré plus prudent quant à son origine, affirmant que les responsables ne savaient pas avec certitude qui l’avait tiré ni où il avait été fabriqué. Il a dit que c’était “très probablement” de fabrication russe, mais cela est toujours en cours de vérification. Si cela est confirmé, ce serait la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine qu’une arme russe s’abat sur un pays de l’OTAN.

Le fondement de l’alliance de l’OTAN est le principe selon lequel une attaque contre un membre est une attaque contre tous, ce qui rend la source du lancement du missile essentielle pour déterminer les prochaines étapes.

Biden a également déclaré que les dirigeants avaient condamné “la dernière série d’attaques de missiles russes”, faisant référence aux frappes russes confirmées ces derniers jours qui ont ciblé le réseau électrique ukrainien et provoqué des pannes généralisées.

“Au moment où le monde s’est réuni au G20 pour demander la désescalade, la Russie continue de s’intensifier en Ukraine, pendant que nous nous rencontrons”, a déclaré Biden. “Il y a eu des dizaines et des dizaines d’attaques de missiles dans l’ouest de l’Ukraine.”

Biden et ses alliés avaient entrepris d’isoler la Russie lors du sommet du G20 et le communiqué final du groupe devait montrer que “la plupart” des nations du G-20 condamnent l’invasion russe.