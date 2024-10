Biden « un handicap » pour Harris – Axios — RT World News

L’équipe de la candidate démocrate prendrait ses distances avec les tentatives du président de faire campagne pour elle

L’équipe de campagne de la vice-présidente américaine Kamala Harris aurait ignoré les tentatives du président Joe Biden de la soutenir dans les derniers jours précédant les élections de novembre, a rapporté lundi Axios, citant plusieurs sources proches du dossier.

La présidente aurait réservé plusieurs jours pour faire campagne avec la candidate démocrate Harris, bien que son équipe n’ait prévu aucun événement commun, selon le média.

La campagne Harris a répondu aux tentatives de Biden de s’impliquer avec des messages de « nous reviendrons vers vous » des sources ont affirmé à Axios.

La dynamique d’indépendance découle apparemment de la conviction de Harris selon laquelle le président de 81 ans est un « responsabilité politique à un moment crucial de la campagne », selon le point de vente. Cependant, son équipe hésite à le déclarer directement ou à refuser publiquement les tentatives de Biden de faire campagne pour elle.

Une source a déclaré au média que la situation entre Biden et Harris est comparable à un « une rupture lente ».

« L’équipe de Harris et ses alliés respectent le service de Biden, mais se méfient de lier davantage Harris au président impopulaire pendant la campagne électorale », Axios a rapporté. « Il est un rappel des quatre dernières années, pas de la nouvelle voie à suivre », a déclaré une source au média.

Biden a abandonné la course à la présidentielle plus tôt cet été après un débat largement controversé contre son rival républicain Donald Trump en juin. Depuis, la cote de popularité du président est tombée à 39 %, selon un sondage Gallup réalisé début octobre.















La semaine dernière, un commentaire improvisé de Biden a déclenché une réaction violente de la campagne Trump, après qu’il ait appelé à l’incarcération du candidat républicain. «Je sais que cela semble bizarre. Si j’avais dit cela il y a cinq ans, vous m’auriez enfermé, mais nous devons l’enfermer. Biden a déclaré, accusant l’ancien président d’avoir tenté d’utiliser son immunité et ses pouvoirs pour « éliminer physiquement quelqu’un qu’il considère comme une menace pour lui. »

Biden a précisé plus tard qu’il voulait « enfermé politiquement » Trump, mais ses commentaires ont néanmoins suscité la condamnation de l’ancien président et d’autres républicains, qui accusent depuis longtemps l’administration Biden d’utiliser le ministère de la Justice comme une arme pour s’en prendre à son rival. Plus tôt cette année, un jury de Manhattan a déclaré Trump coupable de 34 chefs d’accusation liés à de prétendues sommes d’argent versées à la star du porno Stormy Daniels et aux émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole.

La déclaration de Biden également « frustré » certains assistants de Harris, selon Axios.

Malgré la situation, le média a rapporté que de nombreux membres de l’équipe de Biden pensent que le président vieillissant peut encore aider Harris à remporter la victoire et que son influence auprès de certains électeurs est sous-estimée.