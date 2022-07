Biden trouvera un Moyen-Orient changé lors de sa prochaine visite

JERUSALEM – Lorsque le président Biden arrivera au Moyen-Orient cette semaine, lors de sa première visite en tant que chef d’État américain, il trouvera une région où les alliances, les priorités et les relations avec les États-Unis ont considérablement changé depuis son dernier voyage officiel, il y a six ans. .

Sa visite s’ouvre en Israël et en Cisjordanie occupée, autrefois au centre de la politique américaine au Moyen-Orient, et devrait se concentrer sur le renforcement rapide des liens d’Israël avec les pays arabes et sur un partenariat militaire arabo-israélien émergent pour lutter contre les menaces de l’Iran. . Il termine le voyage en Arabie saoudite, l’État du golfe Persique que l’Occident veut pomper davantage de pétrole pour remédier à une crise énergétique mondiale croissante déclenchée par la guerre en Ukraine.

Lors de la dernière visite de M. Biden en Israël en 2016 en tant que vice-président, le pays n’avait des relations diplomatiques qu’avec deux États arabes, l’Égypte et la Jordanie. Mais maintenant, il est de plus en plus intégré dans l’écosystème diplomatique du Moyen-Orient après plusieurs accords historiques négociés par l’administration Trump qui ont normalisé les relations entre Israël et trois autres États arabes : Bahreïn, le Maroc et les Émirats arabes unis.